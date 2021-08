Convocan a inscripción para Bombero Zapador

El Ministerio de Seguridad de la Provincia, abre la inscripción para aspirantes a Bomberos Zapadores de la Provincia de Santa Fe, más precisamente, la convocatoria es para el ingreso en la Policía de la Provincia, como Suboficial de Policía - Escalafón Técnico- Subescalafón Bombero.

Para ello se cuenta con un total de 100 vacantes en la provincia, de las cuales 15 corresponden al Departamento Castellanos. La convocatoria es específica para el Departamento Castellanos, ya que se trata de contar con gente de las cercanías de nuestra región.

Esta sería la primera promoción de cadetes propios de nuestro Departamento que iría al ISEP para instruirse junto a los cadetes de policía, pero específicamente como Bomberos.

La convocatoria es para postulantes de 18 a 31 años que residan en este Departamento. Para la incorporación, el Instituto de Seguridad Pública (ISEP) implementará un proceso de selección que se dividirá en diversas etapas, las que finalizarán con la obtención de un orden de mérito, para cubrir las 15 vacantes otorgadas.

Las etapas del proceso de selección son: I) Primera Etapa: entrega de documentación, examen psicológico y examen pre-médico; II) Segunda Etapa: examen intelectual y examen de aptitud física; III) Tercera Etapa: entrega de carpetas médicas; resultando todos los exámenes eliminatorios, conforme el Reglamento del Proceso de Selección.



REOUISITOS PARA

LA INSCRIPCIÓN

* Ser argentino, nativo o por opción.

* Tener entre 18 y 31 años de edad a la fecha de inscripción.

* Poseer título secundario o polimodal completo (excluyente sin adeudar materias a la fecha de la incorporación) el mismo deberá estar registrado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.

* Ser residente en nuestro caso en el Departamento Castellanos (excluyente).

* Poseer condiciones de salud y aptitudes psicofisicas compatibles con el desempeño de las funciones correspondientes al Escalafón Técnico - Subescalafón Bombero de la Policía de la Provincia de Santa Fe.

* No haber sido condenado por la justicia nacional o provincial, por delitos o contravenciones, haya o no cumplido la pena impuesta.

* No encontrarse procesado por la justicia nacional o provincial, hasta que obtenga sobreseimiento definitivo o absolución con aclaración cuando la ley lo contemple, que el proceso no afecte su buen nombre y honor.

* No ser empleado de la administración pública Nacional. Provincial, Municipal y/o Comunal.

* No haber sido destituido, cesanteado o exonerado de la administración pública Nacional, Provincial, Municipal y/o Comunal.

* Presentar la documentación necesaria en la forma y el plazo que se establezca.



INSCRIPCIÓN

La inscripción deberá realizarse en el plazo que va desde el 6 de septiembre hasta el 6 de octubre de 2021 a través del portal web del Gobierno Provincial (www.santafe.gob.ar/seguridad).

El sistema expedirá, al cumplimentar correctamente el proceso de inscripción, una constancia con el número de legajo de inscripción (NLI), la que deberá ser impresa para ser agregada conjuntamente con la documental respaldatoria a entregarse.

Para mayor información, el aspirante una vez inscripto, deberá aguardar la finalización del período de inscripción y las indicaciones que se publicarán en la página web del Instituto de Seguridad Pública (www.isepsantafe.edu.ar).