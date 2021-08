Sacnun: "Esta no es una elección legislativa más, se pone en juego un modelo de país"

Tras recorrer la ciudad de Rosario donde visitó las oficinas del Correo Central, el vacunatorio de la ex rural y acompañó a ex empleados de Falabella a la firma de convenios en la UDAI de Anses de esa ciudad para comenzar a cobrar el seguro por desempleo, la senadora nacional María de los Angeles Sacnun, precandidata a renovar su banca por la lista Celeste y Blanca del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe, señaló que "Esta no es una elección legislativa más; lo que se pone en juego es un modelo de país".

Sacnun agregó que: "Nosotros estamos planteando un rumbo que tiene que ver con un modelo de desarrollo con justicia social en el país. Lo traducimos en el Presupuesto de la Nación atravesado por políticas de Estado que tienen que ver con las mujeres, con las diversidades, con las minorías, con los trabajadores y con un modelo económico que crece fuertemente en el mercado interno y en la recuperación rápida de la economía, poniendo en marcha ese modelo productivo. Para poder profundizar este rumbo que la ciudadanía eligió en 2019, la provincia de Santa Fe tiene que aportar los dos senadores nacionales y los diputados necesarios para que esto termine siendo una realidad para el pueblo santafesino".

Con los trabajadores del Correo

En su visita a las oficinas del Correo Central de esa ciudad, Sacnun manifestó que: "Para mí es muy importante que nos reciba el compañero Walter Palombi y los trabajadores de correos, porque cuando decimos que tenemos que retomar la agenda electoral del 2019 que se vio interrumpida por la pandemia, decimos que queremos un país fundado en el empleo, en el trabajo digno y en el ascenso social. Por eso queremos escuchar a los trabajadores, sabemos que muchas de las políticas que llevamos adelante desde el gobierno nacional y provincial han servido para sostener el poder adquisitivo de los salarios y los puestos de trabajo en un momento tan difícil. "Estoy hablando de los IFE, los REPRO los ATP a nivel nacional, más los programas de capacitación, con el ingreso de jóvenes, mujeres y personas trans al ámbito laboral. Pero también estoy hablando de la billetera Santa Fe y el impacto que esta política provincial tiene en la recuperación del poder adquisitivo del salario y sus efectos en los negocios de cercanía que han podido mantenerse en pie, en virtud de esta inyección de recursos que está haciendo el gobierno provincial".

Acompañando a los ex empleados de Falabella

La senadora Sacnun, acompañó al primer grupo de ex empleados de Falabella a la firma de convenios con la Anses para comenzar a cobrar el seguro por desempleo. "Estuve la semana pasada en el Sindicato de Empleados de Comercio donde junto con Cristian Recchio, el delegado Regional del Ministerio de Trabajo de la Nación, le llevamos una vía de solución para los trabajadores de Falabella quienes no estaban incluidos dentro de lo subsidios de desempleo por un convenio que habían suscripto oportunamente. Logramos incorporarlos y los 175 trabajadores comenzarán recibir ese subsidio. Fue una tarea que articulamos con el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Sindicato de Comercio.

Con trabajadoras de la salud

También, la legisladora santafesina visitó el vacunatorio que funciona en el predio de la ex Rural, donde se refirió a las inversiones que el Gobierno Nacional y Provincial realizaron en materia de salud: "Hay inversiones por $120 mil millones en obras en la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de rutas, infraestructura portuaria y educativa. La inversión que hicimos en materia de Salud es enorme. Cuando el Frente Progresista decía que se fundaba en un modelo de salud pública ejemplar, descubrimos que eso no existía. Hubo que avanzar en una importante inversión con hospitales modulares, la ampliación de camas de terapia intensiva y la compra de respiradores. Todo eso avanzó con una importante inversión y con un Estado presente, que el Gobierno Nacional hizo acompañando a la provincia de Santa Fe".

Señaló además que: "Hay que poner el eje en todo lo que hizo en este tiempo. Estamos invirtiendo mucho en el departamento Rosario, en las tres universidades públicas. Estamos muy cerca de encontrar la salida y estamos construyendo la esperanza para avanzar hacia un modelo de desarrollo con justicia social”.

Charla Debate

Finalmente, la senadora María de los Angeles Sacnun, culminó sus actividades en la ciudad de Rosario donde participó de la charla debate "Ciudad Pendiente, Ciudad Necesaria" en el Centro Cultural Atlas, donde compartió panel con Matías Fernández (delegado en Rosario de la Dirección Nacional de Migraciones - Pre-Candidato a concejal de la ciudad de Rosario) y Marcelo Barrale (Arquitecto-Profesor de la FAPyD UNR - Pre-Candidato a concejal de la ciudad de Rosario).