¡Esquivel no se presentó en el regreso a las prácticas de Atlético de Rafaela!

Desde el mismo viernes, horas previas al partido ante San Telmo, y durante todo el fin de semana, desde Córdoba fueron afirmando que dicho juego sería el último de Juan Cruz Esquivel en Atlético de Rafaela. ¿Será? Es una posibilidad, y cada vez más factible.Ayer por la mañana el plantel que conduce Walter Otta retornó a los entrenamientos, tras el fin de semana libre, y el que no estuvo presente fue Esquivel. El delantero de 20 años viajó a su Cañada Rosquín natal y allí se quedó. “Y no volvería a Rafaela hasta tanto no se arregle su traspaso a la T’, afirmaba el diario La Voz del Interior días atrás. Esto, según lo anunciado por el jugador y/o su representante al medio cordobés."Vamos a tomar todas las determinaciones que sean necesarias para defender el patrimonio de Atlético de Rafaela”, le comentó a La Opinión el presidente albiceleste, Silvio Fontanini. Quien también reconoció que desde Talleres no habían realizado ningún nuevo ofrecimiento.Lo cierto es que el conjunto que juega en la Liga Profesional pretende llevarse al delantero, figura de Atlético en la temporada 2021 de la Primera Nacional (con 6 goles).Se sabe que Talleres ofreció un monto por el 80& del pase de Esquivel, pero por dicho dinero Atlético pretendía desprenderse del 50%.Ante la negativa y las ‘trabas’ en las negociaciones entre los clubes, el representante del futbolista (Rubén Jordán) le recomendó que no regresara a las prácticas. Decisión que no fue tomada de buena manera por Alberdi, y se podría tomar alguna medida ante la ausencia del futbolista a su lugar de trabajo.