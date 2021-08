Pizzi dejó de ser el DT de la Academia

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El entrenador Juan Antonio Pizzi dejará de ser el DT de Racing luego de la derrota por 1 a 0 de este domingo en el clásico de Avellaneda con Independiente, que le puso punto final a un ciclo irregular que en varias ocasiones lo dejó bajo la lupa.El manager de la "Academia", Rubén Capria, fue el encargado de avisarle a Pizzi que ya no será el director técnico del primer equipo, a raíz de una decisión dirigencial tomada esta tarde, después de perder con el "Rojo" por la quinta fecha del torneo de la Liga Profesional."Siempre hago autocrítica, soy muy autocrítico. Pasa que la hago donde la tengo que hacer, y una conferencia de prensa no es ese lugar", expresó el DT luego de la dura caída.No obstante, sus declaraciones deslizaron la posibilidad de seguir en el cargo: "Hacemos una evaluación completa de la situación, es uno de los campeonatos más largos. Queda el 80 por ciento del torneo por disputarse y hay que evaluar lo malo y lo bueno. Creo que vamos encontrando lo que pretendemos y ya hay que pensar en Newell’s", dijo.La dirigencia de Racing, en tanto, no coincidió con Pizzi de cara al futuro y determinó un cambio de rumbo: el apuntado sería Alexander "Cacique" Medina, que se encuentra al mando de Talleres de Córdoba, mientras que Antonio Mohamed sería el plan B.Pizzi estuvo a cargo del plantel en 32 partidos, de los cuales ganó 13, empató 11 y perdió 8, al tiempo que viene de quedar eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores y el elenco de Avellaneda mostró su peor cara en los duelos decisivos de la última etapa.En el certamen local, Racing se ubica en la sexta posición con ocho unidades de 15 en juego, producto de dos victorias, dos igualdades y una derrota.