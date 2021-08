Vigilia y locura por Messi en París

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Los hinchas del París Saint Germain (PSG) coparon ayer las calles de la ciudad a la espera de que el futbolista Lionel Messi arribe a la capital francesa para sellar su vínculo con el club, que aguarda cerrar la llegada del jugador rosarino en las próximas horas.

Los simpatizantes ya se habían movilizado en la tarde del domingo para ir hasta las puertas del pequeño aeropuerto de Le Bourget, situado en las afueras de la ciudad y que es de uso exclusivo para aviones privados, para recibir al astro, pero Messi no viajó.

El futbolista se encuentra en su casa de Barcelona, pero su inminente llegada al PSG revolucionó París y los hinchas realizan una vigilia este lunes en los alrededores del Parque de los Príncipes, el estadio del equipo parisino.

Incluso medios ingleses, especialistas en contratar "paparazzis", fotografiaron a Messi en malla en la pileta de su casa en Castelldefels, en Barcelona, por lo cual la incertidumbre de un posible viaje a París del capitán de la Selección argentina, sumó un interrogante más.

La Policía de París debió montar un operativo con vallas en el estadio y en sus alrededores, a la vez que restringió el acceso a ciertas áreas con cintas de peligro, a modo de anticiparse en caso de que arribe una gran cantidad de aficionados.

Por su lado, la prensa francesa estima que el delantero llegaría en las próximas horas y el diario deportivo L´Equipe publicó en las últimas horas: "El club de la capital (PSG) y los representantes del argentino están prácticamente de acuerdo sobre los últimos detalles de la futura relación contractual".

Lo que aún le resta resolver a Messi es saber cómo será la cesión de derechos de su imagen, y algunas otras cuestiones que tienen que ver con su vínculo con el equipo parisino.

En la que fue su despedida del Barcelona, Messi dijo que "lo del PSG es una posibilidad", aunque aclaró que no tenía "nada arreglado con nadie" y dijo: "Es verdad que tuve varios llamados, porque fueron varios clubes los que se interesaron, pero a esta hora no hay nada cerrado".



EL PSG CRECIÓ EN

SUS REDES SOCIALES

Mientras espera terminar de cerrar el arribo de Messi, el PSG tuvo un aumento de público en las redes sociales y en las últimas horas multiplicó su crecimiento diario en Instagram donde su promedio de nuevos seguidores era de 24.000 pero desde el 4 de agosto, cuando se supo que la "Pulga" podía recalar en París, esa cifra se disparó a 211.600 por día.

Según detalló el diario francés Le Parisien, el crecimiento también se replicó en la red social Twitter donde la cuenta en español del PSG pasó de a sumar 612 a 8400 nuevos seguidores diarios.

Lo mismo ocurrió con las cuentas que el club, que ya cuenta en sus filas a Neymar, Kylian Mbappé y Ángel Di María, entre otros, tienen en árabe, portugués, inglés y francés, mientras que en el canal de YouTube también se dispararon los suscriptores y la cuenta pisa los 3.5 millones de personas esperando su posible presentación.