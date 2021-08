Que no se termine el hechizo

Todavía no se han archivado las imágenes de los festejos en el estadio Maracaná y ojalá que ello nunca suceda; no para aferrarnos ahora, a una nueva efeméride que perdure en las próximas 3 décadas, nunca más, esa pesadilla en la que entró el fútbol argentino después de la gesta de Guayaquil, sino para que tal euforia ilumine los años por venir y que oficie de aliciente para devolverle a los equipos albicelestes el alma al cuerpo.Aún en los deportes de alta competencia, el talante colectivo suele modificarse por valores emocionales, que, en muchos casos, distorsionan gravemente lo deportivo, de lo contrario, por ejemplo, no se entiende tal sequía que empujó a los seleccionados de nuestro país, a trastabillar a límites absurdos.En ese sentido, el ciclo Scaloni, que en lo futbolístico todavía se encuentra bajo la severa lupa de los aficionados y de gran parte de la prensa, pudo ser convincente en la transmisión de algunos valores que se habían desgranado, logrando recuperarlos con esta renovación de jugadores con otros perfiles y ambiciones, que, como efecto virtuoso, terminó despertando el fervor y el compromiso de los líderes sobrevivientes de aquella generación dorada.Lionel Messi se ha reinventado por ese efecto colateral y por momentos, sentimos que se mezcla en un paisaje más austero y sin tanto brillo, que le ha devuelto un espíritu amateur, que lo ha llevado a arremangarse como nunca antes y ponerse el equipo al hombro sin que, por ello, implique cargar con una mochila de frustraciones.En sus últimas presentaciones, pareció cambiar sus miedos por sus fantasías y los resultados, comenzaron a guiñarle el ojo, hasta llevarlo al paroxismo en Rio de Janeiro, en esa fantástica noche de un trofeo levantado con el alma, para todos los tiempos.Inferimos luego de tal desahogo, que éste era aquel Messi del Barcelona que tanto añorábamos disfrutar con la albiceleste y que justamente eran los hinchas Culé, quienes ahora ansiaban recuperarlo.Acaso como digresiones de una larga época de abstinencias.La noticia se impuso ante temas más sensibles en todo el planeta, Barcelona con contraría a Messi y lo que, en la previa, se descontaba como una natural prolongación del vínculo, dio vueltas en el aire y se convirtió en una pesadilla para todos.Después, lo que cada uno pudo asimilar ante el estupor de sus lágrimas en una burocrática despedida, lejos de la gente y de la pelota, como parte de un nuevo orden, que derriba voluntades y pertenencias, sin margen de acceso a sensibilidad alguna.La Liga de España, beneficiaria directa también de la presencia del futbolista más influyente de los tiempos modernos, dentro y fuera de los campos de juego, se acababa de convertir en una víctima de sus propios reglamentos.Qué paradoja, esos aficionados que fantaseaban ahora con recuperar a ese genio, que volvió a sonreír jugando con los colores de su país, para inclinarse desde las gradas, como en tantas tardes de gloria en Camp Nou, solo tuvieron sus sollozos como despedida.Su sentida frase “nadie estaba preparado para esto”, deja algunos puntos suspensivos, que deberemos atender como una natural consecuencia, en los próximos meses.Se terminó para Messi esa zona de confort, ese redil insustituible, ese abrigo en el que decidió quedarse, conectando futbol y familia, parte de esos valores con los que los catalanes, le dieron una vuelta de rosca a su educación, políticamente correcta.Vienen tiempos de intriga, dilucidarlos hoy es tomar muchos riesgos; su involuntaria salida de España, para incorporarse a otro equipo, en otra comunidad y con miradas acaso menos contemplativas, le propondrán otro nuevo desafío.Una vez cuando niño, migró de Rosario para bucear en aguas de borrajas, procurando atender sus problemas de crecimiento físico y sus ambiciones de llegar al futbol profesional, dos décadas después y en la cúspide de su carrera, deberá atravesar seguramente, por otro desarraigo, mucha más doloroso e inesperado.Sin embargo, hay cierto sortilegio en la vida de los hombres que hacen historia, en París lo esperan referentes de su vida personal y deportiva que probablemente, y ojalá que así fuere, van a poner mucho más en valor su impronta, que, en el propio Barcelona de estos tiempos, algo así como una paradoja freudiana.Acá, mientras tanto, Scaloni hace cuentas e imagina a su líder fortalecido por las emociones de la Copa América; a partir de setiembre, se van a abrir 3 ventanas de Eliminatorias con 8 partidos, para ratificarlo todo o para seguir asistiendo a esos altibajos que han sido parte de una confusa identidad del futbol argentino.Por eso cruzamos los dedos, para que este inesperado giro en la vida deportiva de nuestro jugador insignia, no nos haga despertar de este sueño.