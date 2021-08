Un regreso gradual de la presencialidad

Este lunes, y luego de 18 meses debido al avance de la pandemia del coronavirus, unos 70.000 alumnos santafesinos retornaron a las aulas en 180 institutos de la provincia, tanto públicos como privados. En el caso de Rafaela, en el Instituto Superior del Profesorado Nº 2 el regreso a la presencialidad tendrá distintas modalidades, ya que la vuelta a clases será de manera gradual, debido a que con el correr de los días los estudiantes se irán acercando a la institución a través de burbujas y de 'pruebas pilotos' que se han llevado a cabo en algunas áreas específicas.

Sobre cómo fue o será la vuelta del nivel terciario en nuestra ciudad, Laura Culzoni, rectora de dicho establecimiento, mencionó en charla con Radio El Espectador que "no se trata de una presencialidad total, sino que nos propusieron, desde la Secretaría de Educación Superior, una vuelta gradual a la presencialidad, es decir que hay que hacer, institucionalmente un proceso de análisis de esta normativa en relación con las características de la población que asiste al ISP. En el nivel superior, contamos con unos 1.500 estudiantes que no son solamente de Rafaela, sino que tenemos una amplia zona de influencia. Entonces, hay que analizar las posibilidades que tenemos institucionalmente para recibirlos a todos, pero también las condiciones que hacen a la movilidad de estos estudiantes. Una de las variables a tratar es la del transporte, que si bien está habilitado en la provincia de Santa Fe, sabemos que los colectivos interurbanos no circulan en todos sus horarios. En este sentido, tenemos carreras que se cursan hasta la hora 23, por lo cuál esta variable es importante para hacer su análisis y poder ir incorporando de a poco mayor presencialidad a todas las cátedras o carreras. Como hay muchos estudiantes de la región que no pudieron alquilar departamentos en la ciudad ante el avance de la pandemia, no podemos pensar en una presencialidad plena, porque esto involucraría que los estudiantes tengan que asistir al Instituto todos los días, de lunes a viernes, en un horario completo de acuerdo al turno donde está su carrera, y más teniendo en cuanta que no se puede viajar todos los días. Por eso nos vamos a tomar todo el mes de agosto para relevar información y realizar un retorno a la presencialidad privada, considerando las distintas variables". En tanto, Culzoni agregó también que "tenemos otra realidad, que es la de los docentes, donde algunos provienen de otras ciudades, como Santa Fe, por ejemplo. Mientras tanto, lo que vamos a hacer durante esta semana volver con algunas cátedras que antes del receso invernal habíamos presentado como una 'experiencia piloto'. La idea era empezar con alternancia y no con presencialidad plena, es decir, una semana sí y una semana no, ir combinando la educación a distancia y la educación presencial en estas cátedras que requieren, a lo mejor, aprendizaje de habilidades prácticas, como los talleres de las carreras de Artes Visuales y Música y algunos espacios, como laboratorios de la carrera de Biología. En ese caso, el estudiante necesita de un contexto material, que sería lo que le provee el Instituto, y también de la presencia del docente para ir acompañando ese aprendizaje. Por eso, esas experiencias son las que vamos a implementar a partir de esta semana". Con respecto a que si ya hubo algunos alumnos presentes ayer en el ISP, la docente respondió que "no, porque esto nos llegó muy sobre el final de la semana pasada. Entonces, nosotros ya comunicamos a todos los docentes que se vayan organizando para comenzar, durante esta semana, con estas experiencias pilotos. Igualmente, no son cursos demasiados numerosos, una condición que analizamos para llevar a cabo estas experiencias pilotos. Tenemos cursos que van desde los 10 hasta los 40 estudiantes, y en este último caso, los organizamos en burbujas, respetando el horario que tiene la cátedra. Hoy -por ayer- no hubo estudiantes, pero sí los puede haber este martes, ya que depende del horario de la materia". Por último, la Rectora manifestó que "estamos muy contentos con recuperar la presencialidad después de mucho tiempo porque uno extraña ese contacto con el estudiante y a su vez, el estudiante también extraña la explicación presencial del docente. Así que estamos preparando todo para que sea lo más cuidado posible teniendo en cuenta esta compleja situación sanitaria que estamos atravesando a raíz del coronavirus.