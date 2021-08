Perotti confirmó que en su gestión inaugurará cuatro obras prioritarias

La fuerte inversión en obra pública, el apoyo a los sectores productivos como la industria y el comercio así como la gestión de la pandemia que incluyó el aumento sustancial del presupuesto de salud constituyen los pilares del Gobierno de Omar Perotti y por tanto, de la campaña electoral que ya está en marcha rumbo a las elecciones primarias. El propio mandatario provincial destacó lo que considera las "fortalezas de nuestra gestión" durante una recorrida que realizó ayer a la mañana por los medios de la ciudad, en la que también mostró su respaldo a la Lista Celeste y Blanca del Frente de Todos, que para las PASO llevará como precandidatos a Marcelo Lewandowski y María de los Ángeles Sacnún para el Senado de la Nación; y a Roberto Mirabella para la Cámara de Diputados. “Se necesita quien camine los pasillos de los ministerios para ayudarnos en las gestiones, para ayudarnos a destrabar cuestiones que son claves”, afirmó Perotti respecto a lo que espera de los legisladores nacionales por Santa Fe.

El Gobernador habló del despliegue de obras que se están llevando a cabo y contó: “El 28 de agosto vamos a abrir los sobres de la licitación para ampliar la planta de tratamiento de líquidos cloacales con una inversión de 700 millones de pesos. El proyecto consiste en construir un módulo más en la planta que existe detrás del Parque Villa Podio, para que la ciudad pueda llegar al ciento por ciento de su capacidad de tener cloacas. Vamos a estar también, licitando todas las obras del Canal Sur, en toda la zona del Instituto del Profesorado, de Ben Hur y después de La Cañada por un monto de que supera los 400 millones”.

Perotti destacó, de manera especial, los fondos destinados a fortalecer el sistema de salud pública. “Fue importantísima la inversión hecha en salud, en equipamiento y en todo lo que necesitó el hospital de Rafaela hasta aquí, donde hago un paréntesis, para agradecer por la actitud que ha puesto todo el personal. Uno se siente orgulloso de ser el gobernador de una provincia que tenga este sistema de salud y esta predisposición en la atención, y ahora también en el proceso de vacunación”.

“Cuando la gente se siente convocada para cosas útiles pone lo mejor, desde el que se ofreció voluntariamente a trabajar hasta al que se lo convocó a trabajar, el que puso su tiempo. Todos van permitiendo que el ritmo de vacunación sea altísimo. Queremos llegar a tener en agosto como mínimo, 1 millón de personas vacunadas con las dos dosis. Hoy tenemos 2.200.000 con una. Hoy (por ayer) empezó en la provincia a vacunarse con Moderna para completar esquemas, con un dato, más del 70% de la población que había recibido Sputnik y que se los convocó, voluntariamente dijo sí. Hay una enorme aceptación sobre la combinación de las vacunas”.



4 OBRAS ESTRATEGICAS

INAUGURADAS EN SU GESTION

El gobernador confirmó que se va a hacer un llamado a licitación para otro módulo más del nuevo hospital. Convencido de la política de obras públicas, Perotti afirmó que “vamos a inaugurar el nuevo hospital; vamos a llegar con agua del acueducto; vamos a terminar el gasoducto; y vamos a tener la ruta 34 con su variante en pleno funcionamiento”.

“Estamos hablando de hechos reales, no de anuncios, cualquiera puede estar viendo la obra de la ruta 34, el ritmo que tiene la variante en Rafaela, en Sunchales. El mayor ritmo desde que esa obra ha empezado, con una clara decisión política de la Nación de acompañar a la provincia, en este pedido de una de las rutas más importantes de la Argentina; la ruta 34 con la ruta 33 allá en el sur, las dos con impulso fuerte de la nación y a muy buen ritmo. Sumamos las obras de mejoras de la ruta 70; las licitaciones y terminaciones de San Vicente a Margarita; de Margarita a María Juana; de María Juana a Garibaldi; de Pueblo Marini en adelante la ruta también. Vamos avanzando en toda la conexión de la región”.



SEGURIDAD

Acerca del tema de seguridad, el Gobernador dijo que “sin dudas que es el tema duro y en el que hay que seguir mejorando, hay que seguir haciendo esfuerzos. Sumaremos más tecnología, seguiremos sumando más equipamiento, vamos a tener la escuela de formación aquí en la ciudad, sin el edificio propio trabajando en las dependencias del club Atlético y después será en el Tiro Federal a partir de un muy buen acuerdo que se ha hecho”.

“La inseguridad es una bola de nieve que fue creciendo año tras año. Nosotros tenemos que empezar a achicarla y es lo que empezamos a hacer; había que hacer un corte y empezar a dar señales en la recomposición de la institución policial”, expresó.



LEY DE CONECTIVIDAD

Visiblemente molesto por la dilatación en cuanto al tratamiento por parte de Diputados del proyecto de ley de Conectividad, Perotti manifestó que “lamentablemente lleva más de un año en la Legislatura; en octubre del 2020 recibió media sanción en el Senado, estamos en agosto, esperemos que antes de que se cumpla el año de la media sanción poder tenerla. Una lástima, porque poder conectar a cada pueblo y a cada ciudad con internet de calidad nos hubiese permitido al menos después de un año en muchos lugares, tener mejor infraestructura y haber podido generar en la educación cuando no pudimos tener presencialidad, una mejora”. El gobernador, respecto a este tema, consideró que “existe una clara especulación política” y acerca de las declaraciones de los diputados de la oposición, sobre que la provincia no necesita de esta ley para avanzar en un plan de conectividad, el mandatario santafesino remarcó: “Ojalá, eso significaría que podemos tener 100 millones de dólares, no los tenemos. El gobierno anterior tuvo, con autorización de la Legislatura, 500 millones de dólares para trabajar, le autorizaron el endeudamiento y el que va a empezar a pagar eso soy yo. Pero a mi no me autorizan que tome deuda para un tema tan sensible como la conectividad”.