7 casos en Rafaela

De acuerdo al reporte diario, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó 7 nuevos casos de coronavirus en Rafaela, que suma 14.575 desde el inicio de la pandemia, de los cuáles 135 permanecen activos, 423 continúan en aislamiento y 14.125 son los recuperados. Además, en las últimas 24 horas no se han registrado fallecimientos, siendo 315 hasta el momento los decesos de ciudadanos rafaelinos. En cuanto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", continúan internados 17 pacientes Covid-19 positivos y 5 pacientes sospechosos y No Covid-19 en UTI y 15 pacientes Covid-19 positivos y 26 pacientes sospechosos, pediátricos y NEO en sala general. A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 836 casos de Covid-19 en el territorio santafesino, que acumula 455.074 y 25 muertes para un total de 7.905 víctimas fatales.



MAS VACUNAS

Mientras tanto, ayer el Ministerio de Salud de la provincia de Santa fe asignó a los efectores de salud de la Dirección Regional de Salud otras 3.640 dosis de la vacuna Moderna para continuar con el exitoso operativo de vacunación que se puso en marcha en diciembre del año pasado y que fueron distribuidas de la siguiente manera : Arrufó, Ceres, Frontera, Hersilia, Humberto I, María Juana y Villa Minetti 140 dosis; San Cristóbal y San Vicente 280; Suardi 430; y Rafaela, San Guillermo y Tostado 560.



LOS QUE NO

Por el momento, unos 350.000 santafesinos mayores de 18 han decidido no vacunarse, según los datos oficiales entre el número de inscripciones a la campaña de vacunación contra el coronavirus y la cantidad de habitantes. El segmento 18-29 años es hasta ahora el más esquivo al pinchazo en el territorio provincial.