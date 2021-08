Los Juegos Olímpicos de Tokio se despidieron sin público y con una fría ceremonia

La ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos se celebró este domingo en el Estadio Nacional de Tokio sin la presencia de público y con Pedro Ibarra, el capitán de la Selección masculina de hockey, Los Leones, como abanderado de la delegación argentina.



El evento se realizó en el mencionado estadio ubicado en la región de Kasumigaoka, Shinjuku, dentro de la capital nipona y, como ocurrió en la apertura, no cuenta con público en las tribuna.

En esta oportunidad, el abanderado será un solo deportista, a diferencia de la Apertura cuando Santiago Lange y Cecilia Carranza tuvieron los honores y el elegido por Argentina fue Ibarra, quien anunció si retiro de la actividad profesional tras culminar la participación del elenco argentino en los Juegos Olímpicos.

Tras un video en el cual se proyectaron imágenes de las diferentes competencias, se ingresó la bandera de Japón al estadio, mientras que luego sonó el himno nacional del país asiático.

Después fue el turno de los abanderados de los países que participaron de los Juegos Olímpicos, entre los que se encontraba Ibarra, y se ubicaron en círculo en el centro del campo de juego rodeando un escenario armado para la ocasión.

Más tarde entraron al recinto las delegaciones y por Argentina lo hicieron los integrantes de la de voleibol, equipo que se quedó con la medalla de bronce tras vencer a Brasil, tras lo cual con un espectacular juego de luces se formó el logo de los anillos olímpicos en color dorado sobre un estadio iluminado en azul.

Luego ingresaron al recinto las delegaciones y por Argentina lo hicieron los integrantes de la de voleibol, equipo que se quedó con la medalla de bronce tras vencer a Brasil, tras lo cual con un espectacular juego de luces se formó el logo de los anillos olímpicos en color dorado sobre un estadio iluminado en azul.

En tanto, el evento contó luego con un espectáculo cultural con artistas locales que realizaron sus performances de actuación y baile con música en vivo de la banda Tokyo Ska Paradise Orchestra.

Luego una cantante abrió la segunda parte del show, mientras que otros artistas realizaron malabares con música de la Canción de la Alegría y después se llevó a cabo la premiación de las pruebas de maratón.

Desde 1896 la premiación del maratón masculino se realiza en la Ceremonia de Cierre y el galardón fue para el keniata Eliud Kipchoge, quien recibió su medalla de oro mientras que por primera vez se premió a las ganadoras de la disciplina que fueron la keniata Peres Jepchirchir, su compatriota Brigid Kosgei y la estadounidense Molly Seidel.

Además, como parte de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se realizó un tributo japonés tradicional para honrar la memoria de las personas fallecidas.

Miles de millones de personas en todo el mundo unidas por una misma emoción llamada #JuegosOlímpicos.#StrongerTogether #Tokyo2020 pic.twitter.com/lIrBgC6g6K — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) August 9, 2021



Luego llevó a cabo la interpretación de La Marsellesa, el himno nacional de Francia, debido a que los próximos Juegos Olímpicos se realizarán en ese país dentro de tres años con la ciudad de París como anfitriona.

Desde la mencionada ciudad francesa, miles de aficionados disfrutaron del show de cierre que se realizó en Tokio a través de una pantalla gigante colocada unos metros por delante de la Torre Eiffel.

En ese sentido, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo recibió la bandera del movimiento olímpico por parte de la gobernanta de Tokio, Yuriko Koike, con Thomas Bach -presidente del Comité Olímpico Internacional- como nexo, simbolizando el final de Tokio y lo que será París 2024.

En tanto, Thomas Bach fue el encargado de cerrar oficialmente Tokio 2020 y señaló: "Llegó el momento de marcar el final del viaje más desafiante como fue Tokio. Declaro oficialmente concluidos la trigésima segunda edición de los Juegos. Nos vemos en París, gracias".

El concepto central de Tokio 2020 y, en particular, de la ceremonia de cierre fue el lema Worlds We Share que quiere decir "los mundos que compartimos" y en la web de los Juegos Olímpicos señalaron que los mismos proporcionaron "elementos para reflexionar sobre la diversidad y la inclusión".

"Si no podemos estar juntos, podemos compartir el mismo momento, y esto es algo que nunca olvidaremos. Este es el mensaje clave por el cual creemos que crearemos una Ceremonia de Clausura que abra las puertas a un futuro más brillante", manifestaron en la web.