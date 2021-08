Rafaela tuvo el promedio más bajo de los últimos meses

Las últimas semanas en Rafaela, se venían reportaron semanalmente un número de casos por encima a los 100. La semana pasada, fue en número de casos la que menos casos registró, con 99 el total de la semana y en promedio 14 casos diarios.

Al respecto, la médica infectóloga, Dra. Sandra Cappello, señaló: “La semana que pasó fue la del promedio más bajo en los últimos meses, por lo tanto no preocupa que un día haya 23 casos, otro día haya 13, porque eso tiene que ver en cómo se procesan las muestras y son muchas las variables que pueden llegar a influir. Nosotros lo que miramos, es el promedio semanal y esta última semana fue el promedio más bajo”.

“El monitoreo que hacemos es constante y los testeos se siguen haciendo en el mismo número, es decir, no es que ahora porque hay menos casos testeamos menos. Ahora, como se están testeando sintomáticos y asintomáticos, en promedio se siguen haciendo la misma cantidad de testeos. Está la carpa de asintomáticos en la plaza 25 de Mayo; la carpa con turnos frente al hospital; los hisopados domiciliarios; y a partir del lunes se agregó la posibilidad de los hisopados en la guardia del hospital, de toda aquella persona que tenga síntomas y no quiera sacar el turno, no quiere esperar, puede ir y se hisopa”, explicó la doctora.

La infectóloga, manifestó que “el monitoreo se viene llevando a cabo y se trata de que se dé una continuidad en los hisopados. Con respecto a los viajeros, se los cita al día siete, nos da mucho trabajo que cumplan eso, porque a veces se hisopan unos días antes, pero repito, el seguimiento se está haciendo. Estamos tratando por todos los medios de detectar de manera precoz el ingreso de la variante Delta”.

Cappello, a su vez precisó, que se siguen mandando a secuenciar muestras aleatorias, todas las semanas al INTA.