Este lunes comienza la combinación de vacunas

El Ministerio de Salud provincial informó que este lunes comenzará la estrategia de combinación de vacunas para completar esquemas contra el Covid-19. Esta decisión fue bien recibida por parte de muchos ciudadanos mayores de edad que habían sido vacunados por primera vez hace 4 años y que se mostraban un tanto preocupados y alarmados primero porque no les llegaban el turno para colocarse la segunda dosis y segundo, porque la variante Delta ya está presente en la provincia desde hace varios días, generando cierta alarma en la población. Precisamente, en este sentido, en nuestra ciudad el pasado viernes se recibieron 1.960 dosis de la vacuna Moderna de las 3.710 que fueron distribuidas en la región para completar los esquemas por turnos con más de 90 días desde la aplicación de la primera dosis de Sputnik y también para mayores de 50 años con comorbilidades. Cabe señalar que esta decisión se ha tomado desde el Ministerio de Salud de la Nación en conjunto con los Ministros de Salud de todo el país, el Consejo Nacional de Inmunizaciones y el grupo de expertos. Con respecto a esta nueva modalidad, la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, había manifestado en los últimos días que “Sputnik V esta concebida como una vacuna de combinación a diferencia de Sinopharm, Astrazeneca y Pfizer, que las dos dosis de las tres vacunas son iguales, es decir, tiene dos componentes diferentes de manera que nosotros recibimos el primer componente, luego el segundo que es un adenovirus distinto y la idea es que esta diferencia genere una producción mayor en la generación de anticuerpos. Siguiendo este lineamiento se han hecho pruebas combinando Sputnik 1 con AstraZeneca que es la misma plataforma de adenovirus. Lo primero que se demostró en esta estrategia fue que son seguras, es decir no hubo eventos adversos por fuera de lo habitual, y, además, han demostrado la misma eficacia y hasta superior”, continuó. Asimismo, Martorano señaló que “se realizó también una combinación con la vacuna Moderna, cabe aclarar aquí que esta dosis se basa en tecnología de ARN mensajero, es la primera vacuna de este estilo que tenemos en el país, al igual que Pfizer y tanto una como otra se pueden combinar perfectamente con Sputnik V”. “Hay que aclarar que combinar una plataforma de adenovirus con un ARN mensajero genera una gran eficacia y un gran aumento de anticuerpos. Así que realmente estamos muy contentos de que haya llegado esta vacuna y que sea hoy una de las combinaciones a la que podamos acceder”, agregó. Se recuerda que las inscripciones como el control de la asignación de turnos se puede realizar en el sitio web de la provincia Santa Fe Vacuna https://www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid/inicio. Asimismo, quienes no puedan hacerlo allí por diversas razones, pueden canalizarlo consultando al 0800 555 6549 o en el centro de salud más próximo a su domicilio.