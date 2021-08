Tratamiento del Proyecto de Ley “Santa Fe + Conectada”

El proyecto de Ley “Santa Fe + Conectada”, que cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores de la provincia, sigue estando en medio de la puja política y no logra su tratamiento en la Cámara de Diputados, que cuenta con mayoría de diputados del FPCyS.

El Bloque de concejales del Frente de Todos, ingresó un proyecto de Resolución, en el que señalan que desde octubre de 2020, el proyecto de Ley de conectividad presentado por el Ejecutivo Provincial, cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, por lo que se encuentra esperando tratamiento en Diputados.

En los considerandos, se indica que dicho proyecto apuesta a implementar un programa estratégico de conectividad, que tiene corno eje el acceso universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), garantizando la inclusión digital de la población bajo estándares; la calidad, la optimización del uso del espectro radioeléctrico; la capacitación e investigación en tecnologías de las comunicaciones.

En este proyecto de ley, está previsto que la traza troncal de fibra óptica alcance a los 365 municipios y comunas de la provincia, garantizando el acceso a la conectividad para toda la población santafesina.

En el proyecto de Resolución presentado por los concejales justicialista, se expresa que “entendemos que este es un proyecto de relevancia para toda la población, en especial para quienes se encuentran en el sistema educativo, habilitando en tiempos de pandemia y post-pandemia al desarrollo de estrategias educativas en la distancia, mediadas con los recursos digitales; que el monto total para su implementación alcanza los U$S 124.670.000, de los cuáles el préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina es de U$S 100 millones, mientras que el monto restante, U$S 24.670.000, se prevé financiarlo con recursos propios del Estado provincial. Entendernos que garantizar la inclusión digital de la población bajo estándares de calidad es una de las principales demandas de este tiempo y por eso mismo poner en marcha soluciones adecuadas es una cuestión de estricta justicia social”. Y agrega el texto del proyecto de Resolución: “Hace a los derechos, a la calidad de vida de nuestros coprovincianos”.

Los concejales deberán tratar en comisión la siguiente Resolución, presentada por el Bloque del Frente de Todos, en la que se solicita a la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, el pronto tratamiento y aprobación del proyecto de Ley de conectividad, denominado “Santa Fe+ Conectada”.