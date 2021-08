La muerte de Trevor Moore

BUENOS AIRES, 9 (Télam). - Trevor Moore, uno de los comediantes que creó el irreverente programa de sketches "The Whitest Kids U Know", que en nuestro país se emitió por el canal de cable I-Sat, murió a los 41 años a raíz de un accidente de tránsito.

Así lo confirmó su mánager al sitio de Hollywood Variety, en donde compartió un comunicado de la familia del actor, productor y guionista, que además tenía un programa propio desde 2019 llamado "The Trevor Moore Show" en la señal Comedy Central.

“Estamos devastados por la pérdida de mi esposo, mejor amigo y padre de nuestro hijo. Era conocido como escritor y comediante por millones y, sin embargo, para nosotros era simplemente el centro de todo nuestro mundo ”, dice el texto firmado por Aimee Carlson, esposa del humorista.

Y añade: “No sabemos cómo nos las arreglaremos sin él, pero estamos agradecidos por los recuerdos que tenemos que permanecerán con nosotros para siempre. Agradecemos la gran cantidad de amor y apoyo que hemos recibido de todos. Esta es una pérdida trágica y repentina y le pedimos que respeten nuestra privacidad durante este tiempo de duelo ".

Moore había nacido en Nueva Jersey y se había criado en Charlottesville, Virginia, en donde desarrolló desde pequeño su interés por los guiones, lo que lo llevó a crear sus propios dibujos animados en la adolescencia y a producir un programa propio a los 19 años en la televisión local.

En 1999 se mudó a Nueva York, en donde trabajó como pasante con Lorne Michaels, el célebre productor del legendario ciclo "Saturday Night Live".

Fue en esos años que conoció a Zach Cregger, Sam Brown, Timmy Williams y Darren Trumeter, con quienes creó la serie que lo valdría el reconocimiento público .

Con cinco temporadas en el aire, "The Whitest Kids U Know" se caracterizó por su incorrección política, debido a que en sus sketches se burlaba de todos los rasgos de la sociedad estadounidense.

El grupo trasladó su humor a la pantalla grande con los filmes "Miss Marzo", de 2009; y "The Civil War on Drugs", de 2011; en tanto que para 2022 se esperaba el estreno de una película animada titulada "Mars".