Lactancia materna en tiempos de Covid

En la Semana Mundial de la Lactancia, DIM Centros de Salud apoya el mensaje de “Proteger la lactancia materna: una responsabilidad compartida” promovida desde el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), como una campaña mundial para crear conciencia e impulsar acciones sobre los beneficios de la lactancia y la crianza de la interacción madre-hijo para prevenir infecciones.

En el 2021, en medio de plena pandemia la lactancia sigue siendo la mejor “vacuna” hecha a medida de cada bebé, para que esté a salvo no sólo del COVID sino de otras enfermedades que puedan surgir.

Desde DIM, el doctor Pablo Blasco, especialista en Pediatría, explica algunas cuestiones a tener en cuenta sobre la lactancia materna:



¿Cuáles son los beneficios de la lactancia materna?:

Debemos tener en cuenta que la lactancia materna es el medio nutricional óptimo del recién nacido hasta una edad estimada de los dos años. Esta técnica brinda grandes beneficios, tales como:

*Estimula y fortalece el vínculo madre - niño

*Reduce los riesgos de padecer obesidad infantil y enfermedades prevalentes asociadas.

* Fortalecimiento del sistema inmunitario y disminución en la frecuencia de enfermedades comunes de la infancia.

* Reducción del riesgo de muerte súbita.

* Menor frecuencia de hospitalizaciones.

* Sustento en la economía familiar.

* Reducción de riesgos de desnutrición.

* Fácil digestión y disponibilidad.



¿Cuándo debe una madre evitar la lactancia materna (contraindicaciones)?:

Las contraindicaciones a la lactancia no son numerosas aunque ciertas situaciones necesitan ser evaluadas en profundidad para continuar el procedimiento. Si bien la mayoría de los fármacos son compatibles con la lactancia, ésta deberá ser suspendida ante la administración de Ergotamina, Anfetaminas, Fenindiona, Antineoplásicos, etc. Además la producción de leche se ve afectada por consumo de alcohol, tabaco y cafeína.



¿Cuánto tiempo debe amamantar una madre?

Se denomina lactancia materna exclusiva cuando el niño no recibe ningún otro nutriente más allá de la leche materna. Desde la Sociedad Argentina de Pediatría recomendaron que todos los recién nacidos reciban exclusivamente leche materna hasta los 6 meses de vida, y que luego continúen con esta práctica, complementada con otros alimentos hasta los 2 años o más.

Ciertamente este fundamento se ve influenciado por diversos factores que desencadenan que menos de la mitad de los menores de 6 meses reciban este único alimento. Entre los principales motivos detrás de este indicador, se incluyen el desconocimiento de los padres y muchas veces la supuesta comodidad. También puede llegar a ser un obstáculo la inserción laboral de la mujer e incluso la falta de persistencia en el consejo médico. Todos estos factores terminan produciendo la aparición de una lactancia mixta (inclusión de leche de vaca o de fórmula con componentes bovinos) y la incorporación temprana de alimentos semisólidos y de agua.



Recomendaciones de alimentos a consumir para amamantar:

La única recomendación alimenticia a la madre es mantener una dieta variada y equilibrada como en cualquier momento de la vida con un aporte abundante de líquidos. No hay alimentos obligados ni prohibidos en la lactancia, aunque debe considerarse que algunos de estos pueden alterar el aroma y sabor de la leche.



¿Se puede transmitir COVID 19 a través de la lactancia?:

Si bien no se ha detectado transmisibilidad del virus a través de la leche deberán tomarse las medidas higiénicas necesarias entre una madre con infección activa y su hijo. Como en los demás casos se recomienda higienizar todas las superficies en contacto al igual que los elementos compartidos entre ambos y el uso de la mascarilla por parte de la madre.



¿Puede una mujer que amamanta vacunarse contra COVID-19?:

No existen en nuestro país impedimentos de vacunación en mujeres lactantes. Según informes recientes se confirma la existencia de anticuerpos frente al citado virus y estos podrían generar protección en el niño.