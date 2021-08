Otta y el empate de Atlético: "se nos escaparon dos puntos”

Walter Otta, entrenador de Atlético de Rafaela, analizó el empate de su equipo ante San Telmo por 2 a 2, juego que abrió la fecha 20 de la Primera Nacional. Un resultado que dejó un sabor amargo porque el equipo albiceleste había comenzado en gran nivel, sacando una diferencia de 2-0 y parecía tener la victoria asegurada.

“Estoy con la tristeza que se nos escaparon dos puntos, creo que hubieran sido merecidos, pero con la tranquilidad de que el equipo volvió a tener esa intensidad que nosotros buscamos”, indicó Otta.

“El PT fue de lo mejor que hemos hecho acá en casa, generamos muchas situaciones de gol, era un partido para estar 2 a 0 o 3 a 0 y nos vamos al descanso 2 a 1 en una pelota parada. Te da mucha bronca. El ST fue más parejo pero herramos goles que nos podrían haber dado el triunfo claramente y si hubiéramos ganado hubiera estado bien”, relató el DT de la ‘Crema’ en conferencia.

A la hora de buscar alguna explicación a lo sucedido, al ‘quede’ que mostró Atlético tras 25 minutos formidables, Otta indicó: “Cuando jugás el PT que jugamos y nos hacen el gol de pelota parada que nos hacen el golpe anímico se siente. El ST fue más parejo”. Y destacó: “Me quedo con la actitud de los jugadores, se mataron, estábamos muy preocupados después de los últimos dos partidos porque no encontrábamos eso. El equipo no sólo que jugó muy bien en el PT sino que todo el partido tuvo una intensidad y actitud que es lo que buscamos nosotros”.

Por último, y pensando en lo que viene, Walter Otta manifestó: “El objetivo deportivo está intacto, tenemos que ganar, lamentablemente se nos escaparon dos puntos pero vamos a ir a ganar a Defensores de Belgrano. quedan 14 fechas, es muchísimo, así como logramos en la primera rueda estar cinco partidos sin ganar y después meternos entre los cuatro vamos a tratar de estar lo más arriba posible, después en la posición que terminemos seguramente será por mérito de los jugadores que sigan haciendo lo que hicieron hoy”.



¿QUÉ PASA CON ESQUIVEL?

El delantero que fue figura el pasado viernes en el empate 2-2 ante San Telmo es pretendido por Talleres de Córdoba. Las negociaciones con Atlético de Rafaela existieron pero los dirigentes de la ‘Crema’, que tienen intenciones de poder retenerlo por lo menos hasta la finalización de la temporada 2021 de la Primera Nacional, habían desechado la primera propuesta del elenco cordobés. Abiertos a escuchar nueva oferta, al cierre de nuestra edición, aguardaban mayores novedades.

Durante el fin de semana, diferentes medios cordobeses afirmaron que Esquivel, al ir a pasar sábado y domingo a su Cañada Rosquín natal, recogió sus pertenencias de la Crema y no volvería. Esto fue desmentido por la dirigencia celeste ante la consulta de este medio. Hoy, Esquivel deberá presentarse a las prácticas en el inicio de semana.