Entre lágrimas, Messi se despidió del Barcelona

Un momento que nadie imaginaba. Ayer llegó. Lionel Messi salió a dar su rueda de prensa literalmente destruido por la emoción que implicaba anunciar su salida de Barcelona. Con lágrimas en los ojos, incluso necesitando un pañuelo para limpiarse el llanto, el rosarino enfrentó a los medios.

En primer momento Messi dijo que “no” estaba “preparado” para despedirse del FC Barcelona y que estaba “convencido” de que iba a seguir en su “casa”, además de reconocer que le hubiese gustado marcharse escuchando “una última ovación” del Camp Nou.

“No sé si voy a poder hablar. Estoy bloqueado. Es muy difícil esto para mí, después de todos estos años. No estaba preparado. El año pasado, cuando se formó todo el lío, estaba preparado, pero este año no. Estaba convencido de que iba a seguir en mi casa”, declaró un Messi que no pudo evitar las lágrimas desde el primer minuto.

En este sentido, recalcó que tanto él como su familia siempre sobrepusieron el “bienestar” al dinero. “Queríamos estar en nuestra casa, en Barcelona. Hoy me toca despedirme de esto. Llevo toda la vida aquí, llegué siendo muy chiquito. Después de 21 años, me voy con mi mujer, con tres catalanes-argentinos. No puedo estar más orgulloso. Después de unos años fuera, volveremos a nuestra casa”, apuntó.

“Quiero agradecer a todos los compañeros su ayuda. Siempre intenté manejarme con humildad, con respeto, espero que eso sea lo que quede de mí, además de la suerte que tuve de estar aquí. Pasé muchas cosas hermosas, también malas, pero eso me hizo crecer y ser la persona que soy hoy. Di todo por esto club y esta camiseta. Agradezco el cariño de la gente, me hubiese gustado despedirme de esta manera, me hubiese gustado despedirme con la gente en el campo, haber escuchado una última ovación. Me voy de este club sin verlo”, dijo. “Ojalá pueda volver en algún momento, aportar en algo para que este club siga siendo el mejor del mundo”, afirmó.



LO ESPERAN EN PARÍS

El astro argentino Lionel Messi viajaría por estas horas a París para analizar los detalles de su futuro contrato con el Paris Saint Germain, asegura la prensa deportiva de Francia. “Messi es esperado este domingo por la noche en París”, afirma el diario L’Equipe.

En ese marco, señala que “el club de la capital (PSG) y los representantes del argentino están prácticamente de acuerdo sobre los últimos detalles de la futura relación contractual”. El diario francés abunda también que “el lunes por la mañana Messi deberá pasar la revisación médica”.

El viernes, el Khalifa bin Hamad Al Thani, hermano del emir de Qatar propietario del Paris Saint Germain, exhibió en sus redes sociales una camiseta del PSG con el número 10 y el nombre de Messi.