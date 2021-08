Llega "Free Guy: tomando el control" a Disney+

El próximo 12 de agosto Disney+ estrena "Free Guy: tomando el control", una comedia de aventuras dirigida por Shawn Levy a partir de un guión de Matt Lieberman y Zak Penn, y una historia del propio Lieberman.

La historia sigue a Guy, un cajero de banco que descubre que, en realidad, es un jugador secundario de un videojuego de mundo abierto y decide transformarse en el héroe de su propia historia… una escrita por él mismo. Ahora, en un mundo donde no existen los límites, está decidido a ser el hombre que salve su mundo a su manera, antes de que sea demasiado tarde.

Además, algunas de las figuras más reconocidas del mundo de los videojuegos participan de la película, entre ellos: Imane “Pokimane” Anys, Lannan “LazarBeam” Eacott, Seán William “Jacksepticeye” McLoughlin, Tyler “Ninja” Blevins y Daniel “DanTDM” Middleton.

El filme está protagonizado por Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar y Taika Waititi.

"Definitivamente ha sido una espera más larga de lo que esperábamos. Pero la realización fue muy alegre y divertida. Y estamos muy emocionados de poder compartir finalmente una película que, con suerte, tenga la misma diversión, el mismo placer y la misma calidez que hubo en el set", dijo Levy en una conferencia de prensa a la que asistió Filo.News.

Luego, añadió: "Hablé con muchos editores de juegos, codificadores, diseñadores de juegos y jugué y vi muchos juegos, para representar el mundo de los juegos correctamente y con precisión. Pero también era importante hacer una película que no requiriera fluidez en los juegos".

Por su parte Reynolds, quien también fue productor del filme, opinó sobre Guy: "Es maravilloso interpretar a un personaje que es ingenuo, es explorar todo con nuevos ojos, que es lo que este personaje llega a hacer".

Luego suman: "Es difícil hacer algo que no se basa en algo preexistente, un cómic por ejemplo. Es un gran desafío. Todos esperamos que podamos hacer esto de nuevo, como una secuela o algo más".

Joe Keery interpreta a Keys en la película: "Yo no soy un gran jugador, pero creo que hemos hecho un gran trabajo, un guiño a la cultura de los videojuegos. Hay tantas cosas pequeñas y divertidas".

A su vez, explica que fue un desafío interpretar a un codificador de videojuegos: "Es lindo estar en un lugar donde nunca esperaba y aprender diferentes habilidades", y agregan: "Tenemos una gran cantidad de gente de la comunidad de videojuegos que forman parte de la película, es muy divertido".

"'Free Guy' se hizo con un objetivo en mente, que es el deleite colectivo. Eso es lo que pretendíamos y es una experiencia que puedes sentir en el sofá de tu casa. Vivimos en tiempos salvajemente impredecibles y desconocidos, que cambian cada día, pero intentamos hacer una película grande, nueva y original con espectáculo y alcance, y un gran corazón".

"Es una película sobre mucho más que videojuegos", asegura Ryan y Shawn concluye: "Este elenco cobra vida en una película que se siente en cierto modo como un antídoto para gran parte de lo que hemos estado viviendo, en el sentido de que la película es sobre la esperanza y la preservación de cierta inocencia en medio de un mundo muy cínico. Y defender esa esperanza y ese optimismo. Así que estoy emocionado de compartirla finalmente con el mundo".