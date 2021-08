Luego del empate ante San Telmo, Walter Otta, entrenador de Atlético de Rafaela, se refirió a la salida de Guillermo Sara del plantel. Situación que enardeció los ánimos por Alberdi durante la semana, previa al juego ante el Candombero.

“Ya habíamos tomado la decisión el lunes (que no iba a atajar). No me voy a referir al tema porque ya hablé lo que tenía que hablar con Guillermo y va a quedar entre los dos”, indicó Walter Otta en un ‘intento’ de no abordar en profundidad el tema.

Ante la nueva consulta en la conferencia de prensa, el DT sumó: “Nadie lo echó del club, no fue esa la charla que tuve con él. Todo el grupo sabe que es así, lo hablamos todos juntos cuando Guille se fue a despedir, creo que no se merecía ir del club de esa manera, las decisiones personales son personales, el podrá haber interpretado de una manera la charla que tuvimos pero nunca pretendí ni quise que se fuera del club”.