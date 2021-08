¿Flaca, me das cuotas? Po favo

Un entrenador enamorado de la esgrimista, Maurice Perez, aprovechó la cámara en vivo que la entrevistaba, para proponerle casamiento. La respuesta, para la épica situación donde la deportista explicaba su eliminación de Tokio 2020, fue un rotundo sí que cambió la decepción por una enorme sonrisa y un beso. Como esta columna trata de finanzas, imaginamos que el entrenador, salió de ahí a buscar cuotas para equipar la casa de la futura pareja.

Por otro lado estamos en el mes del Día del Niño, o como dicen los más modernosos, el mes de la niñez o de las infancias, no se entiende bien por qué en plural, pero todo sea por vender algo más y ganar el sustento. Conjuntamente con esto, el gobierno lanza un plan de 30 cuotas, dentro del plan ahora 12 vigente nuevamente desde el pasado 2 de agosto.

Como las cuotas tienen interés y estamos inmerso en un proceso inflacionario, puede hacerse difícil saber cuando conviene usar las cuotas y cuando no. Trataremos, en las siguientes líneas, de esgrimir una guía de cuando conviene cada caso.

Partamos de la inflación anual esperada que, ya transcurrido más de la mitad del año, podemos anualizarla entre el 40 y el 50% anual, y a los efectos de simplificar los cálculos tomaremos también el parámetro de un 4% mensual, para comparar las distintas opciones del mercado.

La primera y que se lleva la medalla dorada es sin duda la opción de comprar de contado con Billetera Santa Fe, que con hasta un monto total de $15.000, se obtiene un reintegro de $5.000, por lo que hace inigualable la oferta. Una vez superado el tope, se puede seguir utilizando la billetera, solo que en este caso, por motivos financieros, sugerimos que se realice el débito en la Tarjeta de Crédito y no en la caja de ahorro o en el saldo de plus pagos, ya que de esta manera se difiere el pago hasta el próximo vencimiento del resumen, sin pagar intereses por el mismo. Mientras el reintegro está corriendo, no miro si el comercio posee dos listas (aunque no está permitido es bastante normal en plaza, ya que el comercio paga un arancel por el sistema), luego debo comparar ambos precios para optar por lo general por el de contado, o descuento por pago en efectivo.

Si la opción es pagar en cuotas, el recargo del sistema por usar el Ahora 12, se establece según la cantidad de cuotas, en 3 cuotas el recargo es 4.06%, en 6 cuotas 7.27%, en 12 cuotas 13.90%, en 18 el recargo es 20.78% y en 24 y 30 cuotas los recargos son 30.33 y 40.18% respectivamente.

¿Conviene entonces? Lo correcto sería comparar el interés del gasto con el aumento de los ingresos de cada individuo, cosa imposible aquí, pero que cada uno puede realizarlo. Como opción podemos utilizar, como dijimos en párrafos anteriores la tasa de inflación. Aquí observamos que para los planes que van hasta 12 meses y probablemente también el de 18, es conveniente, ya que el recargo, se mantendrá por debajo de la inflación general, aunque sería interesante también analizar la inflación de cada segmento de la economía donde se realiza la compra, recordando que no es la misma tasa de inflación de indumentaria y calzado, que de electrodomésticos o neumáticos y hay más de 20 rubros adheridos al programa.

En cuanto a los programas de cuotas más largo plazo, a 24 meses con recargo del 30.33% y a 30 meses con recargo del 40.18%, entra a jugar las expectativas de inflación, y dentro de estas un sinnúmero de variables, entre las que están incluso las elecciones de presidente y la posibilidad de que se estabilice la economía a valores más normales para el mundo que los que vivimos actualmente.

Por último, recomendamos tener mucha precaución con estas herramientas de financiación que pueden llevar el endeudamiento a la estratósfera, siempre utilizar estos recursos dentro del presupuesto que tenemos en el mes, de esa manera ganaremos a la inflación, sin salirnos del presupuesto. Piensen también que si, luego del análisis realizado, en lugar de pagar la cuota entera, pago solo el mínimo de la tarjeta, nuevamente se cobran intereses, además de los que originaron la operación, por el saldo financiado de la tarjeta de crédito, abonando intereses sobre intereses y anulando la ventaja de la financiación original.

Igual, como muchas veces deseamos consumir sin tener los recursos, aprovechemos los cinco minutos de fama y preguntemos: ¿Flaca, tenés cuotas? Po favo.

#BuenaSaludFinanciera

@ElcontadorB

@GuilleBriggiler