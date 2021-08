Gala Eventos: creadora de momentos inolvidables

Gala Eventos de Natalia Vallone es una empresa referente en organización y decoración de cumpleaños de 15, bodas y eventos en general. Natalia es mamá de Santino, Emma y Francisco, su esposo es Rodrigo Tolosa. Ella es una gran profesional y apasionada por su trabajo. En cada evento pone su talento creativo e innovador a prueba, convirtiendo ese momento especial en único. Te invitamos a conocer sobre su emprendimiento en esta entrevista.

- ¿Quién es Natalia Vallone?

- Una soñadora, que no se cansa nunca de emprender y luchar por cumplir sus metas. Con los años me fui formando, tuve muchos emprendimientos hasta encontrar “mi lugar en el mundo". Siempre busco perfeccionarme en el ámbito empresarial, soy una persona muy fiel a sus instintos y valores.

Hace ya 10 años que me dedico al diseño, planificación y organización de eventos sociales y empresariales. Estoy feliz de que me sigan eligiendo, y recomendando, y que así me den la fantástica oportunidad de vivir de lo que amo.

- ¿Naciste o te hiciste emprendedora?

- Sin dudas mis inicios son de cuna, mi familia y en especial mi madre son mi inspiración y guía. Mi mamá, Noemí Vallone, hace más de 30 años que se dedica al diseño y confección de vestidos de novias, 15 años y fiestas. Ella me enseñó este mundo colmado de momentos inolvidables, desde niña vi como cumplía sueños a familias.

Actualmente, mi madre junto a mis hermanas Paula y Julieta llevan adelante la marca, y con mi aporte en la organización integral de eventos nos denominamos “Las Vallone”, después de haberlo escuchado así durante años.

- ¿Qué te impulsó a emprender en el rubro de eventos?

- Como comenté antes, desde niña conozco el rubro por mi familia, y siempre soñé con ser organizadora de eventos y un día llegó la posibilidad de llevarlo adelante. La primera boda que planifique fue la mía y me di cuenta de que era una pasión, que realmente lo que siempre soñé era lo que quería hacer para siempre, había encontrado mi trabajo ideal.

Luego cuando mi esposo quedo sin trabajo, reconvertimos un proyecto de decoración de pequeños eventos que tenía mi papá. Y así se conformó lo que hoy es Gala, organización de eventos y decoración.

- ¿Qué servicios ofrece Gala Eventos? ¿Qué cualidades destacas de tu empresa? ¿Cuál es tu aporte de valor a cada evento?

- Gala Eventos ofrece la organización total del evento de una manera muy atractiva, ofreciendo un paquete con todo lo necesario para festejar 15 años y bodas. Tenemos opciones de precios y servicios, pero nuestro mejor producto es el “paquete full”, que ofrece decoración, vestido, sonido e iluminación, fotografía del evento, book de fotos y video, invitaciones y coordinación de todo el evento, además tiene precio fijo a largo plazo y cuotas sin interés.

Mi empresa se destaca por ofrecer comodidad y seguridad de contratar todo el evento en un solo lugar, se realiza una única entrega y no a cada proveedor de los diferentes servicios, y continua sus pagos con cuotas fijas. Mi valor agregado sin dudas es la decoración y mi presencia en cada detalle del evento, tanto en la planificación, cómo la logística y puesta en escena.

- Desde tu experiencia profesional, ¿Qué es lo más importante a considerar en un evento?

- En la planificación de un evento lo primero y más importante es considerar el asesoramiento de un profesional. En las primeras citas lo que hago es ayudar a mis clientes a elegir el lugar ideal para realizar su evento, de acuerdo a la idea que tienen para ese día especial. En la ejecución del evento yo creo que lo fundamental es que los invitados y anfitriones estén a gusto y eso se logra principalmente con la comida, la música y todos los complementos que hacen de un buen evento.

- ¿Cuáles son los beneficios de contar con un organizador de eventos?

- La tranquilidad, no tener que estar abocado a todo el trabajo previo que implica la organización y planificación, el día del evento no tener que ocuparse de los pormenores de la preparación del salón o coordinación con los diferentes responsables de cada servicio que trabajará en el evento, y finalmente, poder disfrutar del evento en sí sin tener que estar pendiente de cada detalle, ni asignar tremenda tarea a un familiar o a un amigo. Así todos disfrutan sin preocupaciones.

- ¿Cómo te has tenido que ir adaptando en estos tiempos de pandemia?

- Nuestro rubro fue uno de los más afectados a causa de la pandemia por el Coronavirus. En nuestro caso cerramos una sucursal que teníamos en el centro junto a mi madre y hermanas.

Fue muy difícil pero hoy siento que pasó lo peor. He tenido que ajustar e innovar en la forma de hacer eventos para seguir ofreciendo experiencias y momentos inolvidables. Desarrollé un nuevo servicio, se trata de la organización y decoración de reuniones más íntimas y familiares.

- ¿Qué le recomendarías a alguien que se está planteando empezar a emprender?

- Siempre que pienses en emprender debes estar preparado para fracasar. Si logras superar ese miedo inicial y aún conservas ganas, entusiasmo y energía creo que estás en el camino correcto. Confía en tu intuición. No dudes, si bien el camino requiere de trabajo y sacrificio, vale la pena todo el esfuerzo.

CONTACTO

GALA EVENTOS

WhatsApp: 3492656459

Instagram: @galaeventosrafaela

Facebook: Gala Eventos & Decoración

Providenti 608