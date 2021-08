"Stranger things 4" ya tiene fecha de estreno

"Stranger Things 4", la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer lanzó su primer adelanto y anunció cuándo llega a Netflix."Eleven, ¿estás escuchando?", se puede escuchar en los primeros segundos del adelanto, la misma pregunta que ya habían anticipado. A continuación, una vorágine de imágenes que repasan algunos de los momentos claves de las temporadas anteriores y algunos detalles que permiten echar un vistazo a lo que se viene en la nueva temporada.Los nuevos episodios de esta cuarta temporada se retrasaron más de lo planeado por el estallido de la pandemia por coronavirus. "Ha sido como la tormenta perfecta que combina la paralización por el covid, un ritmo más lento de rodaje por los protocolos covid-19 y sanitarios, que son necesarios, y de forma coincidental, que elegimos que la temporada 4 fuera, de muy lejos, la más ambiciosa de todas", explicó Shawn Lewy, el productor ejecutivo de la serie en diálogo con el portal Collider. Y detalló: "La razón por la que 'Stranger Things' está llevando tanto tiempo es que todo está siendo hecho a mano por un grupo muy pequeño de personas". Con este adelanto anunciaron que los fanáticos de la serie tendrán que esperar hasta el 2022.La estética y el argumento de la serie que surgió como un homenaje a las películas de género de la década del 80 están puntillosamente cuidados. De hecho, Lewy aseguró que cada episodio pasa por estrictos controles de parte de los productores y directores, que buscan que el producto sea perfecto. La nueva temporada será diferente a todo lo que han mostrado en las anteriores.Se estima que serán nueve episodios y según lo que ya adelantaron algunos protagonistas como Gaten Matarazzo (Dustin) y Finn Wolfhard (Mike), esta próxima temporada tendrá un tono "más maduro" -acorde al crecimiento de los actores y con ellos sus personajes- y será la "más aterradora".Junto a ellos regresa la gran Eleven interpretada por Millie Bobby Brown, Noah Schnapp como Will, Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair, Sadie Sink como Max, Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Joe Keery (Steve Harrington), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour como Jim Hopper y Maya Hawke como Robin.Además, con nuevos personajes se suman al elenco, Amybeth McNulty, reconocida por interpretar a Anne Shirley Cuthbert en la serie "Anne with an E", como Vickie; Myles Truitt como Patrick; Grace Van Dien como Chrissy; Regina Ting Chen como la Sra. Kelly; y se habló sobre la participación de Robert Englund -quien dio vida al emblemático Freddy Krueguer- como un guiño en la serie.