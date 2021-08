El Ministerio de Cultura lanzó Impulsar II

El Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Desarrollo Cultural, abrió la convocatoria al Impulsar II, un programa que promueve un aporte excepcional y extraordinario para el fomento de la producción de actividades escénicas destinado a bandas, elencos, compañías y/o productores de espectáculos escénicos a realizarse entre los meses de noviembre 2021 y abril 2022.El objetivo es impulsar el desarrollo de producciones escénicas de circo, danza, música y teatro en espacios, salas o predios con aforo de más de 300 localidades en todo el territorio nacional, a través de un fomento destinado a los creadores, promotores y/o productores.Podrán postularse personas tanto humanas como jurídicas representantes de elencos, bandas, compañías y/o productores, quienes deberán presentar una programación del espectáculo a realizarse entre los meses de noviembre 2021 y abril 2022 y el contrato o aval emitido por la sala, teatro o predio en las que se realizarán las funciones de donde surja el compromiso de producción del espectáculo, con indicación del aforo total del espacio. El Ministerio de Cultura, mediante esta convocatoria, cubrirá un máximo de 6 funciones por postulación.El jurado estará conformado por dos funcionarios del Ministerio de Cultura, ambos con rango no inferior a Director Nacional y competencias vinculadas, y tres representantes y/o especialistas, expertos de probada experiencia y amplia trayectoria en el ámbito de las Industrias Culturales.La selección de beneficiarios será realizada de acuerdo a los siguientes criterios: antecedentes comprobables de trayectoria de los postulantes; cantidad de integrantes que conforman el equipo de trabajo; desarrollo del proyecto a nivel federal (funciones en distintas ciudades).Impulsar II establece tres categorías de beneficiarios que se regirán por el aforo total de las salas habilitado previo a la pandemia, asignándole a cada una de ellas un monto por función proyectada, no pudiendo en ningún caso superarse los máximos consignados:- Categoría A: artistas o productores que presenten propuesta para función en espacio, sala o predio con aforo de 300 a 500 localidades. Beneficio de $60.000 por función. Máximo hasta $360.000.- Categoría B: artistas o productores que presenten propuesta para funciones en espacio, sala o predio con aforo de 501 a 1500 localidades. Beneficio de $100.000 por función. Máximo hasta $600.000.- Categoría C: artistas o productores que presenten propuesta para producir función en espacio, sala o predio con aforo de 1501 localidades en adelante. Beneficio de $125.000 por función. Máximo hasta $750.000.En primer lugar, descargando los siguientes documentos para su lectura: Bases y condiciones, Tips y Documentación a presentarLa inscripción se realizará a través de la plataforma del Registro Federal de Cultura y los solicitantes deberán adjuntar la documentación solicitada en los campos correspondientes. Para postularte al Impulsar II será necesario inscribirte previamente en el Registro Federal de Cultura. Incluso si vas a postular una personería jurídica, esta debe registrarse como organización/espacio y luego aplicar con ese perfil a la convocatoria.La convocatoria permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre de 2021. Ante cualquier consulta, escribir a [email protected] Las bases y condiciones, así como la documentación a presentar, están informadas en la página web https://www.cultura.gob.ar/ya-esta-abierta-la-convocatoria-al-programa-impulsar-ii-10906/.