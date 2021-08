Jorge Martin, el más rápido en Austria

Con la Ducati satélite del equipo Pramac, Jorge Martín voló en el trazado de Spielberg, escenario de la décima fecha de la temporada de MotoGP, marcó el récord del Red Bull Ring y consiguió su segunda pole position de la temporada, repitiendo lo hecho en Doha, donde obtuvo su primer podio (3°).

En la Q1, con pesos pesados en la pista, Alex Márquez (1m23s547) y Miguel Oliveira (a cinco milésimas del español de Honda) pasaron a la instancia definitiva. Allí, “Martinator” se metió al frente del clasificador al establecer un registro 1m22s994 y bajando el 1m23s027 de Marc Márquez en el 2019.

“No fue la vuelta perfecta, porque me equivoqué en la curva dos, y también en las cuatro y cinco, pero me di cuenta que estaba mejorando, y cuando vi que había hecho el tiempo, pensé que era muy bueno lo que habíamos realizado”, comentó el madrileño, de 23 años, en su sexta participación en MotoGP.

Detrás se ubicaron Francesco Bagnaia con la Ducati oficial, a 44 milesimas, y Fabio Quartararo, quien se había metido adelante pero su vuelta fue retirada por exceder los límites de la pista, a 81, y completarán la primera fila. Marc también venía para mejorar en su última pasada, bajando el registro de Martín en el parcial uno, pero sufrió una caída y quedó octavo.

Entretanto, el italiano Valentino Rossi (Yamaha), con siete coronas en su haber, clasificó en la 17ª posición, tras anunciar esta semana su retiro de las pistas a fin de año. El Gran Premio de Estiria, que se prevé que se realizará con lluvia, se pondrá en marcha este domingo a las 9 de la Argentina.

En cuanto a Moto 3, Deniz Oncu mientras que el hispano-argentino Gabriel Rodrigo fue 10° a 26 centésimas. Esta competencia se iniciará a las 6.



SUPERBIKE

Una victoria ajustada obtuvo el turco Toprak Razgatlioglu sobre Scott Redding, en el nuevo circuito checo de Most, en la Carrera 1 de Superbike.A bordo de la Yamaha, Toprak Razgatlioglu celebró su novena victoria en el Campeonato Mundial de Superbike al definir en los últimos metros de la Carrera 1 disputada en el circuito de Most, República Checa, con el británico Scott Redding, a quien superó por 30 milésimas al cruzar la meta.

El podio de la carrera inicial se completó con el italiano Andrea Locatelli, quien superó a sus compatriotas Michael Rinaldi y Axel Bassani. Hoy, a la hora 10.15 se disputará la Carrera 2.