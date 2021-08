Martino le dio el triunfo a Talleres

Talleres volvió a la victoria y dejó a Banfield sin invicto al imponerse ayer por 1 a 0 en el estadio Florencio Sola, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Liga Profesional. El rafaelino Ángelo Martino, a los 9 minutos del segundo tiempo, marcó el gol del triunfo de la "T", que alcanzó los siete puntos, mientras que el "Taladro" continúa con seis.

Cuando se terminaba el encuentro y se jugaba el segundo minuto de descuento, el elenco local sufrió la expulsión del defensor Alexis Maldonado, por doble amonestación.

Martino está jugando ahora como volante por izquierda, en el esquema del DT Alexander Medina, quien asoma como posible reemplazante de Oscar Tabárez en el seleccionado uruguayo.



GOLEADA TATENGUE

Unión, firme en defensa y punzante en ataque, le dio un duro golpe a un deslucido San Lorenzo al golearlo ayer 4 a 0, en un partido disputado en el Estadio 15 de Abril. Federico Gattoni, en contra de su valla, a los 20 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para el elenco local, que supo explotar las fallas de la última línea "azulgrana".

Sobre el cierre de esa etapa, Fernando Márquez y Lucas Esquivel, a los 42 y 44 minutos, respectivamente, ampliaron la diferencia en el marcador. Ya en el segundo tiempo, Cristian Insaurralde, a los 40 minutos, marcó el cuarto gol de Unión, aprovechando la pasividad de Gino Peruzzi, quien se quedó parado reclamándole al árbitro que la pelota había salido en la acción previa.



PEPE SIEMPRE ESTA

Con un gol del inoxidable José "Pepe" Sand en el tiempo de descuento, Lanús venció a Huracán por 1 a 0 y de esta manera el "granate" escaló a la punta de la tabla de posiciones de la Liga Profesional. El eterno Sand rompió el marcador en cero en el tercer minuto de descuento, con un remate desde afuera del área, que le permite a Lanús alcanzar a Newell`s Old Boys en la punta de la tabla, con 10 puntos.



CLASICO DE AVELLANEDA

Independiente y Racing, con realidades bastante similares en cuanto a los resultados, disputarán hoy una nueva edición del clásico de Avellaneda, que tendrá como premio para el ganador ser el líder de la Liga Profesional, al finalizar la quinta fecha. El partido será en el estadio "Libertadores de América" a partir de las 20:15, con arbitraje de Facundo Tello y televisación de Fox Sports.

Además, se jugarán estos partidos: a las 13.30 Gimnasia vs. Atlético Tucumán; a las 15.45 Vélez vs. Colón; y 18 Boca vs. Argentinos Juniors.