Unión sumó otra caída en Salta

Gimnasia y Tiro de Salta venció este sábado de local a Unión de Sunchales, 2 a 0, y se colocó en el segundo lugar de la zona 2 del torneo Federal A, Zona B, en la continuidad de la 16ª fecha. El defensor Juan Galetto (29m PT) y el delantero Juan Manuel Perillo (44m ST), fueron los autores de los dos goles. El equipo salteño sumó su noveno triunfo en el torneo, mientras que la escuadra dirigida por Adrián Tosetto lleva nueve jornadas sin triunfos.Con esta victoria, Gimnasia llegó a los 32 puntos y se puso a uno del líder de la zona, Racing de Córdoba (33); Unión es penúltimo con 13 unidades. También por la zona B, Central Norte de Salta se impuso ante Boca Unidos en Corrientes por 3 a 2 y subió al cuarto lugar, con 22. Diego Magno (29m PT y 22m ST) y Alan Vester (42m ST), anotaron para la cuarta victoria del plantel norteño; Gabriel Morales (1m ST -de penal-) y Martín Peralta (31m ST), descontaron para el equipo litoraleño.Los equipos salteños son dirigidos por técnicos de nuestro fútbol, Gimnasia por Rubén Darío Forestello, y Central Norte por Ezequiel Medrán.Hoy jugarán: Douglas Haig-Racing (C) (14:45); Juventud Unida (G)-Crucero del Norte (15); Sarmiento (R)-Defensores (VR) (15:30); Sportivo Las Parejas-Chaco For Ever y Sportivo Belgrano (SF)-Defensores (P) (16). Libre: Gimnasia, de Concepción del Uruguay.GIMNASIA 2 - UNION 0Cancha: Gigante del Norte. Arbitro: Gastón Monsón Brizuela (Rio Tercero)Luciano Silva; Juan Galetto, Alfredo Bordón (Juan Pablo Cárdenas), Guido Milán y Rubén Villarreal; Mauricio Carrasco (Dardo Villa), Matías Barrionuevo (Joaquín Iturrieta), Matías Birge y Walter Busse; Juan Perillo y Nicolás Capellino (Luciano Herrera). DT : Rubén Forestello.Joaquín Aylagas; Nicolás Canavesio, Jonatan Paiz, Daniel Abello y Jonatán Medina; Matías Agustín Alberione (Francisco Filippi), Tomás Federico, Gian Franco Baier (Diego López) y Gonzalo Schonfeld (Cristian Sánchez); Ricardo Villar; Tomás Attis. DT: Adrián Tosetto.GOLES: ’29 Juan Galetto (GyTS); ’90 Juan Perillo (GyTS).