Vuelve el hockey de la FOSH

Como se había anticipado por parte de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped, este domingo se reanudará el torneo de Damas, interrumpido a mediados de abril debido a las restricciones determinadas por los gobiernos nacional y provincial, por la segunda ola de covid 19.Se estará jugando hoy la cuarta fecha, recordando que toman parte de este certamen cuatro equipos de nuestra ciudad: CRAR, 9 de Julio, Atlético y Sportivo Note.Esta es la programación:las 9.30 Juventud Unida de Humboldt vs. 9 de Julio de Rafaela (Reserva). A las a las 11 Juventud vs. 9 de Julio (primera división).A las 12.30, Sarmiento de Humboldt vs. CRAR de Rafaela (Sub 15). A las 13.45, Sarmiento vs. CRAR (Sub 17). A las 15, Sarmiento vs. CRAR (Reserva). A las 16.30 Sarmiento vs. CRAR (Primera).a las 9.30 Sp. Norte de Rafaela vs. Libertad de San Francisco (Reserva). A las 11 Sp. Norte vs. Libertad (Primera).A las 12.30 Bella Italia vs. Atlético Rafaela (reserva). A las 13.45 Bella Italia vs. Atlético Rafaela (Primera).Los partidos entre Charabones de San Francisco vs. Atlético San Jorge se jugarán una vez que se autorice la vuelta a las competencias en Córdoba.