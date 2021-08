“La salud es mi vocación y va a ser el tema de los próximos años”

Esta semana fue particular para Rafaela, dado que se llegó a la vacuna 100 mil y se comenzaron a aplicar dosis a menores de 17 años con comorbilidades. Asimismo, el equipo médico de la ciudad hizo público un análisis del último año y medio y cómo fue creciendo el sistema sanitario. A todo esto se suma que hay una meseta baja de casos que se mantiene hace varias semanas.“Estamos viviendo una cantidad de casos que fueron similares al verano, donde prácticamente teníamos todas las actividades abiertas y nos habíamos olvidado de la lejana primera ola de los meses de octubre y noviembre”; remarcó el subsecretario de Salud, Martín Racca.En este sentido, sostuvo que estamos atravesando “un valle”, y si algo tiene de característico esta pandemia “es que funciona así: un pico y después un valle. Es decir, una circulación viral en ascenso de número de casos de 16 a 18 semanas, y después empieza a bajar y se sostiene”."Durante la primera ola de contagios tuvimos días de 173 casos con una población vulnerable, sin vacunar. Con la segunda ola fue peor porque el virus fue mucho más contagioso. La segunda ola (abril-mayo) llegó con poca cantidad de personas vacunadas, el insumo llegaba a cuentagotas y un virus mucho más contagioso”; recordó el funcionario.Para combatir el avance, la estrategia de salud está basada en tres pilares fundamentales: el diagnóstico temprano y oportuno, la atención hospitalaria, y el operativo de vacunación: “Hoy tenemos un valle que básicamente está basado en este operativo de vacunación”.ESTRATEGIASMartín Racca también describió el proceso que se llevó a cabo en nuestra ciudad para concretar la vacunación en las distintas poblaciones: "Esto fue posible gracias a una ampliación en la llegada de vacunas y un operativo que se extendía diariamente, llegando a colocar 3 mil dosis”.“Una de las estrategias que aplicamos fue vacunar dentro del auto y que el adulto mayor no se baje. Hubo una carpa que se armó para docentes y una carpa para adolescentes con discapacidades. La capacidad de adaptación que tiene el recurso humano es impresionante en Rafaela y también para la atención”; aseguró el Subsecretario de Salud.Como se mencionó, uno de los pilares es el diagnóstico temprano: “En estos momentos tenemos la carpa de hisopados con el auto y la carpa de hisopados en la Plaza 25 de Mayo. De esta manera, la persona deja de contagiar a 20 personas y solo contagia a 3”.En línea con ello está el megadispositivo de atención que consistió “en armar un hospital nuevo de última generación, considerando que venimos de un hospital con cinco camas de terapia intensiva y cinco respiradores, a 50 respiradores con todo lo que esto implica”.“Todo esto requirió un trabajo arduo de todos los días para pensar cómo dar respuesta. Estas estrategias terminaron con una carpa de terapia intensiva en la vereda del hospital”; amplió Racca.POR LOS SERES QUERIDOS“La ciencia es la que avala la estrategia de vacunación. Hay números y documentación científica. La vacunación es segura y efectiva, pero en esta enfermedad es clave lo siguiente: Cuando recibo las dos dosis, transformo una enfermedad potencialmente mortal en una gripe común. Me quedo en casa y lo resuelvo”.“Es muy probable que si yo me vacuno, no contagie a otra persona, especialmente a mis seres queridos, a mis amigos, a las personas con las que comparto lugares o momentos. Por eso es importante pensar en los demás, en los que querés y en toda la comunidad. La vacuna cubre la cepa Delta, con las dos dosis y 14 días después de la segunda vacuna”; agregó.ESCENARIO FUTUROMartín Racca advirtió: “La cepa Delta llegará a Rafaela. Esto es inevitable. No es lo mismo que nos encuentre con muchas personas no vacunadas y las vacunadas con una sola dosis o dos dosis, con un porcentaje menor al 50 por ciento”.Por eso, contó que “nuestro objetivo es retrasar la mayor cantidad de tiempo posible la circulación comunitaria de Delta en Rafaela, para poder completar los esquemas de vacunación y llegar al 50 por ciento de los rafaelinos vacunados con las dos dosis”."Uno de los inconvenientes que existen en la actualidad es el retraso en la llegada de las vacunas Sputnik. Para esto se elaboraron diferentes propuestas de abordaje. Mientras esperamos, estamos produciendo locamente, y la otra estrategia es la asociabilidad que implica utilizar otra marca de vacuna para completar el esquema. Esto demostró ser seguro y efectivo. A partir de esta habilitación, lo empezaremos a usar. Esto será voluntario”.“Se puede predecir que va a haber una tercera ola pero en función del porcentaje de segundas dosis que alcancemos en la sociedad, podemos tener un hospital colapsado o uno vacío, con casos de gripe común”; agregó.Y finalizó augurando que “si avanzamos con los programas de la segunda dosis, aun ingresando la cepa Delta, podemos pensar que vamos a tener una primavera y verano de relativa tranquilidad en función de los datos que tenemos hoy”.SALUD Y TERRITORIOPor último, Martín Racca enfatizó que la pandemia llevó a la salud al centro del debate público: “La salud es mi vocación y va a ser el tema de los próximos años. Es mi territorio y me siento preparado para llevar este tema al Concejo de Rafaela”.“En este tiempo que vengo trabajando en la gestión local debí afrontar el abordaje de algo desconocido, con muchos actores nuevos. Y la respuesta fue el diálogo, la ciencia y un gran equipo humano con el que elaboramos estrategias que fueron desarrolladas localmente, y que más allá de números puntuales, hemos podido dar respuesta a la pandemia”; concluyó.