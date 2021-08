Rafaela: 23 casos y 1 muerte

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud informó este sábado, en su habitual reporte diario, otros 23 casos de coronavirus en Rafaela, que de esta manera llegó a un total de 14.558 infecciones desde el inicio de la pandemia, de los cuáles 148 aún permanecen activos, mientras que los aislados son 497 y los recuperados 14.095. Por otro lado, en cuanto al dato negativo de la jornada, se informó el fallecimiento de un hombre de 57 años en nuestra ciudad luego de dos jornadas sin muertes, con lo cuál al día de hoy son 315 los decesos de ciudadanos rafaelinos a causa de esta mortal enfermedad. Sobre las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", se informó que continúan internados 15 pacientes Covid-19 positivos y 5 pacientes sospechosos y No Covid-19 en UTI y 14 pacientes Covid-19 positivos y 23 pacientes sospechosos, pediátricos y NEO en sala general.A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó 738 nuevos contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, que tiene un acumulado de 453.876. Rosario registró 254 positivos, la ciudad de Santa Fe 70, mientras que además hubo 20 casos en Santo Tomé, 12 en Esperanza, 4 en Franck, 2 en Ceres y San Guillermo; y 5 en El Trébol y 3 en San Jorge entre las localidades de otras jurisdicciones más afectadas cercanas a nuestra ciudad. En el resto del Departamento Castellanos se reportaron 2 casos en Angélica, San Vicente y Susana y 1 en Ataliva, Estación Clucellas, Frontera y Tacural.Son 226 los pacientes internados en UTI con ARM en los efectores santafesinos y 310 en sala general, 15.332 son los activos, 430.665 los recuperados y no se han reportaron fallecidos en la bota santafesina en la última jornada, siendo 7.879 las víctimas fatales.SEGUNDAS DOSISDE MODERNAMientras tanto, el Ministerio de Salud de Santa Fe informó que se sigue trabajando para completar esquemas de vacunación en la provincia, por lo que este lunes se citará a 27.600 personas para su segunda dosis con Moderna, luego de haber recibido el componente 1 de Sputnik V. Sobre el avance de la campaña en la provincia, la titular de la cartera Sonia Martorano detalló que para quienes recibieron la vacuna Sinopharm ya está "asegurada la provisión de la segunda dosis", y se están "completando esquemas entre los 21 y 28 días de la primera aplicación". Lo mismo sucede con la "Oxford/AstraZeneca, a los 56 días, u 8 semanas”, remarcó. Por otra parte, la funcionaria destacó que ya se aplicaron más de 2.800.000 vacunas en todo el territorio santafesino, con 2.160.000 primeras dosis y 700.000 segundas dosis colocadas. "Eso representa que, del total de población objetivo priorizada, el 30 por ciento tiene esquema completo”, señaló Martorano. En tanto, la ministra Martorano remarcó que “se sigue avanzando fuertemente en inmunizar porque agosto va a ser el gran mes para colocar segundas dosis, es decir para completar esquemas”. Y sostuvo: “Sobre las Sputnik V sabemos que son un cuello de botella. Pero acá debemos hacer una aclaración importantísima: la formulación de la Federación Rusa, desde su concepción, surgió como una vacuna de combinación. Teníamos el primer elemento que era el adenovirus S26 y, el segundo, el adenovirus S5. Es decir, que se previó que combinando las vacunas de distintos laboratorios pero hechas con la misma tecnología eran igual, o más eficaces, que sin combinar, generando todavía más anticuerpos”. A su turno, el secretario de Salud, Jorge Prieto, enfatizó que en la provincia “ya contamos con 331 vacunatorios, generamos tres nuevos destinados a una población muy especial, niños, niñas y adolescentes 12 y 17 años con comorbilidades” Asimismo, explicó que en este grupo “comenzamos a vacunar en forma regresiva desde los 17 años a los 12”. Por otra parte, destacó que “a la fecha ya contamos con más de 10.000 niños y adolescentes vacunados con Moderna que es muy segura y ha sido aprobada para este rango etario a nivel mundial”. Finalmente, Jorge Prieto instó no solo a que sigan inscribiéndose estos niños y jóvenes con comorbilidades “sino a la población general; porque es la única forma en que vamos a reducir los casos graves e internaciones por Coronavirus”.