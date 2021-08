Y un día, el Circo Gueorgue volvió a funcionar en Rafaela

Quien no pasó en estos últimos cuatro meses por el predio del ferrocarril, allí en Av. Roque Sáenz Peña y 1 de Mayo, y se conmovió por observar la desolación de alrededor de 30 familias que forman parte del Circo Gueorgue y por cuestiones de la pandemia no fue habilitado para poder funcionar.

Pero lejos de bajar los brazos y como tantos otros rubros que la pasaron muy mal, se reconvirtieron para subsistir y gracias a la venta de algodón de azúcar, el día a día se hizo llevadero y muchos rafaelinos colaboraron para eso.

Pero, este viernes 6 de agosto, después de más de cuatro meses, las luces se encendieron, la pista se colmó de artistas y el circo volvió a funcionar. Marcos Yovanovich, encargado general de Circo Gueorgue, expresó: “Felices de poder reabrir las puertas con estas primeras funciones, así que estamos de un lado para el otro, ensayos de aquí y de allá, porque lo más lindo es poder brindarle a la gente lo que nosotros sabemos hacer y conseguir que el público pueda disfrutar de un muy buen espectáculo”.

“Ya somos rafaelinos, al menos así nos sentimos después de cuatro meses y medio que estamos aquí en esta ciudad; agradeciéndole a toda esta gente linda que nos ayudó comprando un algodón de azúcar, y gracias a eso nosotros comíamos. Gracias, gracias infinitas a todos los rafelinos y las rafaelinas”, enfatizó visiblemente feliz Marcos.

También contó que para funcionar, se han dispuesto burbujas con diferente número de familias, cumpliendo con todos los protocolos exigidos y son muchas las reservas de entradas que ya tienen para sábado y domingo, donde habrá dos funciones, una a las 17 hs. y otra a las 20 hs; de lunes a viernes habrá una sola función, a las 20 hs.

Acerca de que ofrece el Circo Gueorgue y porque la gente debe concurrir, su encargado afirmó: “Primero para olvidarse de los problemas, esa es una de las principales cosas. Tenemos un payaso chileno muy bueno que los va a divertir a todos. Además, el nuestro es un circo tradicional, como los de antes, con números tradicionales y mucha pasión”.



SOBREVIVIR EN

TIEMPOS DE PANDEMIA

“Estuvimos más de cuatro meses parados acá en Rafaela. Cuando nos trasladamos acá, ya estábamos armando las instalaciones del circo, montando la carpa, y en medio de eso, vino la gente de la Municipalidad y nos dijeron que no podíamos seguir armando por obvias razones, es entendible por todo esto del coronavirus. De ahí, nosotros para poder sobrevivir, empezamos a vender los copos de nieve o algodones de azúcar en la calle, condimentos también vendíamos, hacíamos fletes con las camionetas, y todo eso lo usábamos para comer al mediodía y lo que sobraba se lo dábamos a la noche a los chicos y nosotros nos arreglábamos con un tecito, con pan, con lo que había. Así estuvimos manteniéndonos y gracias a Dios nunca nos faltó la comida”, dijo Marcos, el encargado del Circo Gueorgue.

“Siempre extrañando lo que es el circo, todo lo que eso significa. Algunos chicos fueron a trabajar a los semáforos, como por ejemplo el malabarista y nosotros como dije, hacíamos changas. Ahora que nos habilitaron para poder hacer funciones, estamos contentos y es impresionante la felicidad que tenemos”, remarcó.