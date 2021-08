Alberto Fernández pidió estar "más unidos que nunca"

El presidente Alberto Fernández pidió ayer estar "más unidos que nunca", para que "los que se dan el lujo de destruir a la patria no tengan otra oportunidad, en una clara referencia a los dirigentes de Juntos por el Cambio. "Acá nadie sobra y ninguna pelea sirve. No sirve diferenciarnos de nuestros compañeros, sirve diferenciarnos de los que se alejan de la gente. Tenemos que trabajar firmemente para cada día estar más unidos. Volvamos a estar juntos, más unidos que nunca", resaltó el jefe de Estado en clave electoral.Al cerrar el encuentro "Argentina Avanza: el país que queremos", Fernández precisó: "No podemos darnos el lujo de perder, debemos estar muy unidos. Para que los que se dan el lujo de destruir a la patria no tengan otra oportunidad de destruirla. Les pido que con mucha fuerza volvamos a militar y a convencer a los argentinos de lo que estamos seguros"."Hay una Argentina posible que es en donde todos tengan la posibilidad de desarrollarse, que es la Argentina que nosotros proponemos. Y hay otra Argentina donde sobran 20 millones de personas, y es la que ellos proponen. No condenemos a la Argentina a semejante futuro", subrayó el Presidente.En esa línea, pidió que no volver a darle a la oposición "la oportunidad" de que por las "desavenencias" propias "ellos puedan volver", y amplió: "No volvamos a cometer semejante error. Volvamos a estar juntos, más unidos que nunca. Yo aspiro a que esa unidad la consolidemos día a día".El ciclo de debate virtual es una iniciativa impulsada por los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac; y de Santa Fe, Omar Perotti; los ministros de Educación, Nicolás Trotta; y de Trabajo, Claudio Moroni; además de dirigentes sindicales y diputados nacionales.