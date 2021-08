Messi, cerca de PSG, romperá el silencio en una conferencia tras su salida de Barcelona

Lionel Messi ofrecerá este domingo a las 7 (hora de la Argentina) una conferencia de prensa en el auditorio 1899, ubicado en las instalaciones del estadio Camp Nou del Barcelona, en la que dará a conocer los motivos que derivaron en su salida del equipo catalán y sus posibilidades de unirse al París Saint Germain (PSG) francés.

El anuncio del llamado a la reunión de prensa de Messi fue brindado por el Barcelona en un mensaje en catalán publicado en las redes sociales, por el cual simplemente informa el horario y el sitio del encuentro.

"Este domingo, a partir de las 12 horas, Leo Messi comparecerá en rueda de prensa", escribió Barcelona en su Twitter pero no dio indicios sobre qué dirá.

Todo indica que el astro explicará los motivos de su repentina y sorpresiva salida de la institución que lo acobijó de niño y lo vio crecer hasta convertirse en el mejor futbolista de la última era.

Este domingo, a partir de las 12 horas (CEST), Leo Messi comparecerá en rueda de prensa



La podréis seguir EN DIRECTO en https://t.co/FPQTtPi4iN pic.twitter.com/vDUayVOOT0 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 7, 2021

La negociación no prosperó, según explicó el presidente Joan Laporta, porque no pueden "hipotecar el futuro del club" para contener al delantero y además tampoco quieren un enfrentamiento más profundo con Javier Tebas, presidente de LaLiga de España, por el límite presupuestario que deben respetar.

En el medio quedó trunco el sueño de verlo con Sergio 'Kun' Agüero, quien procedente de Manchester City se calzó la 19 del Barcelona para pasar los últimos años de carrera con su mejor amigo y repetir así las hazañas del sub-20 en 2005, el oro olímpico en Beijing 2008 y la reciente Copa América.

Las despedidas de los excompañeros y actuales de Messi presuponen que ya no habrá vuelta atrás, que los 672 goles en Barcelona se congelarán en esa cifra y no aparecerán nuevos récords de presencias (778 partidos).

Caminar por las calles de Barcelona no será lo mismo. La aparición de Messi hizo que la ciudad dejé de ser del arquitecto Antoni Gaudí, con su imponente obra inconclusa de la Sagrada Familia u otras como la Casa Batlló sobre el elegante Paseo de Gracia y el Park Güell en las alturas.

La referencia en cualquier esquina es Messi. Su figura ocupó cada rincón. Los turistas del mundo llegaron para verlo a él en una noche de Camp Nou tirando fintas y gambetas con sus amigos y socios Andrés Iniesta, Dani Alves, Ronaldinho, Luis Suárez y Xavi Hernández, en otros.

Lo dijo el mismo Sergio Busquets, en sintonía con Gerard Piqué, ya "nada será igual" mientras en París, a unas 6 horas en tren desde Barcelona, su amigo Neymar lo espera con los brazos abiertos para conquistar la esquiva Liga de Campeones de Europa.

"Llegaste siendo un niño y te vas siendo el mejor jugador de la historia, habiendo hecho crecer a este club a la altura que le corresponde y haciendo historia en lo individual y colectivo", posteó Busquets en su Instagram.

"Ya nada volverá a ser lo mismo. Ni el Camp Nou, ni la ciudad de Barcelona, ni nosotros mismos. Después de más de 20 años en el club, dejarás de vestir la camiseta del Barça. La realidad, a veces, es muy dura", expresó Piqué por la misma vía.

En la capital francesa todos aguardan para ver si la información de los últimos días brindada por los medios locales -especialmente el diario deportivo L'Equipe y el periódico Le Parisien- se concretará finalmente: contrato por dos años con una opción de otra temporada.

De desembarcar en la ciudad europea por excelencia, donde la moda y la cultura se cruzan a diario, además de Neymar será compañero de Ángel Di María y Leandro Paredes, con quienes se sacó la espina en el seleccionado hace semanas en Brasil con la Copa América; de Kylian Mbappé, uno que podría heredar su trono a futuro, y del defensor español Sergio Ramos, con el que siempre hubo respeto a pesar de ser rivales en los clásicos entre Barcelona y Real Madrid.

A su vez, en el plantel está Mauro Icardi, al que se señaló repetidamente como uno de las personas que Messi prohibió en el seleccionado por un viejo conflicto personal con Maximiliano López -cercano del rosarino-.

En medio de todo, el que habló fue el entrenador de PSG, el argentino Mauricio Pochettino, y en conferencia admitió que el club estaba "trabajando" para resolver la situación.

"Cuando hablamos de jugadores de la talla de Messi, para muchos clubes, y en este caso para el PSG, son oportunidades que no suelen pasar por delante tuyo. El club está trabajando. Y si hay algún tipo de novedad lo anunciaremos. Es una de las posibilidades", comentó el técnico santafesino.

El DT será uno de los tantos millones que se conectará a las 12 de Europa (7 de la Argentina) para conocer el futuro de Messi. (Télam)