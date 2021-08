LAS ULTIMAS NOTICIAS EN POCAS LINEAS

* La Cámara Federal de Casación confirmó la "condena unificada" a siete años y medio de prisión por "enriquecimiento ilícito y tenencia de armas" a José López, ex secretario de Obras, en la causa en la que se investigó el origen de los nueve millones de dólares que había dejado en un convento de General Rodríguez.* La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, afirmó que no rechazó los dichos del diputado nacional Fernando Iglesias sobre la actriz Florencia Peña para "no ser funcional al kirchnerismo" y se quejó de que a ella le dijeron "borracha" y nunca ninguna kirchnerista la defendió.* El presidente Alberto Fernández formalizó ayer las designaciones de Marcela Losardo y Guillermo Nielsen como embajadores de nuestro país ante UNESCO y Arabia Saudita, respectivamente. El mandatario trasladó de Riyadh a Qatar al embajador Marcelo Gilardoni, que dejará su Embajada en manos de Nielsen.* En medio de la campaña electoral, el Gobierno amplió el gasto público en más de $700.000 millones, que serán destinados a la importación de gasoil, financiar a la empresa de servicios satelitales AR-SAT, a Aerolíneas Argentinas y las cajas previsionales provinciales.