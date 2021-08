Habilitaron las visitas a residencias geriátricas

En el marco de la pandemia del Covid-19, el gobierno de la provincia de Santa Fe dio a conocer ayer las nuevas medidas de convivencia que regirán en todo el territorio desde la 0 hora de este sábado y hasta el 20 de agosto de 2021 inclusive.

Además de las actividades previamente autorizadas y la restricción de la circulación vehicular en la vía pública entre las 22 y las 6, a partir de este sábado las actividades que a continuación se detallan podrán desarrollarse de manera presencial, cumpliendo las reglas generales de conducta y normas de prevención sanitarias:

-Ejercicio de profesiones liberales, incluidos mandatarios, corredores y martilleros debidamente matriculados e inscriptos.

-Actividad inmobiliaria y aseguradora.

-Actividades administrativas de sindicatos, entidades gremiales, empresarias, cajas y colegios profesionales, entidades civiles y deportivas y obras sociales.

-Actividades de las empresas industriales, de la construcción, comerciales o de servicios.

En caso de resultar necesario para evitar la aglomeración de personas, se dispondrá la asignación de turnos para la atención al público.

En otro orden, se autorizan las actividades para personas mayores de 60 años con el esquema de vacunación completo en los centros de día, los que deberán estar habilitados a esos fines por las autoridades locales.

También se autorizan las visitas y salidas programadas de personas mayores que residan en establecimientos geriátricos, residencias o similares; sujetas al cumplimiento de protocolos establecidos para la actividad y a determinadas cláusulas y condiciones. A tales fines, los visitantes y acompañantes de un residente adulto mayor en una salida, asumirán el compromiso de informar a la dirección del establecimiento si presentan síntomas compatibles con Covid-19 en las 48 horas posteriores a la visita.

Por último, el nuevo decreto autoriza a partir del 1 de septiembre de 2021, la realización en forma presencial de las asambleas y actos eleccionarios de personas jurídicas públicas y privadas, incluidos los colegios y consejos profesionales, los que podrán concretarse cumplimentando las medidas de prevención sanitarias dispuestas por la Resolución General 8/2020 de la Inspección General de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y las demás condiciones específicas que en su caso establezcan el Ministerio de Salud, la Inspección General de Personas Jurídicas o las autoridades municipales o comunales donde las actividades se realicen.

En lo que hace al comercio mayorista y minorista, no hay cambios pues se mantiene el horario de la actividad con atención al público en los locales hasta las 19 horas; con excepción de los kioscos, los que podrán permanecer abiertos hasta las 21. Y el factor de ocupación de la superficie cerrada de los locales no podrá exceder el 30%.

Tampoco se modifica el horario de funcionamiento para los bares y restaurantes, que podrán abrir hasta las 24 hs. los viernes, sábados y vísperas de días feriados y hasta las 22 de domingos a jueves.

Cabe recordar que el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) había solicitado, el jueves durante una reunión con el intendente Luis Castellano, que se gestione una extensión de los horarios tanto para el comercio -hasta las 20- y para el sector gastronómico -todos los días hasta la medianoche- pero finalmente el Gobierno provincial no hizo mayores flexibilizaciones en este tipo de establecimientos.

Asimismo, continúan autorizadas las actividades religiosas sujetas a la condición de implementación y cumplimiento de los protocolos específicos, con un aforo del 50% y manteniendo la distancia mínima de 2 metros y el uso de barbijo en todo momento.