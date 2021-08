Reunión con precandidatos

Desde la oficina del senador Alcides Calvo se informó que el legislador participó de un encuentro virtual junto con candidatos a presidentes comunales, concejales e intendente del departamento Castellanos, del mismo participaron candidatos del Frente de Todos de las listas Hacemos, Sumemos y Despertar Santa Fe y también candidatos vecinalistas que apoyan la gestión provincial de Omar Perotti.En primer lugar, Alcides Calvo dio la bienvenida a los presentes considerando el compromiso que asumieron con su comunidad para trabajar en las necesidades y proyectos que existen en cada localidad.Asimismo, manifestó la necesidad de acompañar en cada localidad a la lista “Celeste y Blanca” de precandidatos a senadores nacionales que encabezan Marcelo Lewandowski y María de los Ángeles Sacnún y a diputados nacionales encabezada por Roberto Mirabella: “desde el Congreso Nacional fortalecerán el modelo de gestión de Omar Perotti, para un desarrollo productivo que genere empleo, educación, salud y asistencia a los sectores más desprotegidos a través de un trabajo coordinado entre nación y provincia.Luego, Adrián Sola, secretario general del Partido Justicialista en el departamento Castellanos y candidato a presidente comunal de Tacural, destacó que: “en esta gestión sentimos un respaldo del gobierno justicialista de Omar Perotti donde se trabaja para que no existan desigualdades en todo el territorio provincial, contrario a las administraciones del Frente Progresista donde había localidades que no recibieron apoyo para mejorar la calidad de vida de los santafesinos. En este lugar cada uno tiene el respaldo del gobernador Omar Perotti para llevar obras a cada lugar de la provincia; no nos distraemos en insultos o agravios, sino que estamos concentrados en el objetivo de Hacer por nuestras comunidades”.