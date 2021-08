En la próxima, al "bajo" Núñez

Tras el empate de ayer ante San Telmo por 2 a 2, Atlético de Rafaela tendrá unos cuantos días para prepararse para su próxima presentación. El elenco que conduce Walter Otta estará visitando a Defensores de Belgrano en la fecha 21 de la Primera Nacional, en su zona B.

Dicho encuentro se disputará el domingo 15 de agosto a las 15:00hs, en el Bajo Núñez.

Posteriormente a dicho cotejo, ya por la fecha 22, la Crema recibirá a Ramón Santamarina de Tandil en Alberdi.

El ‘Dragón’, por su parte, estará jugando este domingo en Mendoza visitando a Independiente Rivadavia desde las 16hs, encuentro que se podrá seguir vía TyC Sports.



La probable programación de la fecha 20:



ZONA A



Viernes 13/08: 15.30hs Dep. Maipú (Mza) vs Agropecuario. Domingo 15/08: 14.00hs (tv) Almirante Brown vs Chacarita, 15.30hs Gimnasia (Mza) vs Alvarado, 16.00hs (tv) Temperley vs Quilmes, 19.30hs (tv) Belgrano vs Mitre (SdE). Lunes 16/08: 15.00hs Dep. Riestra vs Estudiantes (BA), 21.10hs (tv) Estudiantes (RC) vs Tigre. Martes 17/08: 21.10hs (tv) San Martín (T) vs Atlanta. Libre: Nueva Chicago.



ZONA B



Sábado 14/08: 12.10 (tv) o 15.00hs Dep. Morón vs Gimnasia (J). Domingo 15/08: 15.00hs Def. de Belgrano vs Atlético de Rafaela, Almagro vs Barracas Central, Santamarina (Tandil) vs Independiente Riv. (Mza), San Telmo vs Brown (PM), Villa Dálmine vs Brown (A), 15.30hs All Boys vs San Martín (SJ), 15.30hs Ferro vs Tristán Suárez. Martes 17/08: 15.30hs (tv) Güemes (SdE) vs Instituto.