River visita a Godoy Cruz

La Liga Profesional puso en marcha la fecha 5 y la misma tendrá continuidad este sábado con los siguientes encuentros: 13.30 Banfield vs Talleres, 15.45 Unión de Santa Fe vs San Lorenzo, 18.00 Huracán vs Lanús, 20.15 Godoy Cruz vs River. Domingo 08/08: 13.30 Gimnasia vs Atlético (T), 15.45 Vélez vs Colón,

18.00 Boca vs Argentinos, 20.15 Independiente vs Racing. Lunes 09/08: 18.00 Arsenal vs Patronato, 18.00 Aldosivi vs Def. y Justicia, 20.15 Central Cba. vs Estudiantes.



Posibles formaciones:



Godoy Cruz: Juan Espínola; Elías López, Guillermo Ortiz, Néstor Breitenbruch y Damián Pérez; Ezequiel Bullaude, Nelson Acevedo y Bruno Leyes; Martín Ojeda, Cristian Colman y Matías Ramírez. DT: Sebastián Méndez.



River Plate: Franco Armani; Alex Vigo, Jonathan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Enzo Fernández, Agustín Palavecino, Benjamín Rollheizer y Jorge Carrascal; Julián Álvarez y Federico Girotti. DT: Marcelo Gallardo.



Cancha: Godoy Cruz

Árbitro: Ariel Penel

Horario: 20.15 TV: Fox Sports