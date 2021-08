Atlético tuvo todo para ganar y apenas empató con San Telmo

Atlético de Rafaela y San Telmo empataron ayer 2 a 2 en el estadio Monumental, en el encuentro que abrió la fecha 20 de la Primera Nacional, en su zona B.

Juan Cruz Esquivel y Claudio Bieler hicieron los goles de la ‘Crema’ a los 19 y 23 minutos del primer tiempo, en tanto Damián Toledo descontó a los 29 y a los 9 de la etapa decisiva Lucas Arce volvió a poner el tanteador igualado.

La película hay que verla completa. En los 90, el empate quizás termine siendo un resultado justo. Los dirigidos por Walter Otta tuvieron un comienzo formidable, de lo mejor en la temporada 2021, incluso sobre el final mismo volvió a tener un par de ocasiones claras pero falló. El “Candombero”, de flojísimo primer tiempo, movió el banco en el complemento, cambió el sistema y generó peligro en el arco defendido por el debutante Agustín Grinovero, que en el primer gol poco pudo hacer ante la mala respuesta de sus defensores, y en el segundo, algo de responsabilidad pueda tener.

Desde lo colectivo e individual, con un Juan Cruz Esquivel en otro nivel (por cierto pudo ser el último partido en Atlético si es que Talleres mejora su ofrecimiento) Atlético lo pasó por arriba en los minutos iniciales. Las corridas y diagonales de ‘Juanchi’ fueron letales para la visita. El Taca también tuvo las suyas, y el propio Parisi. Pero fallaron en la definición.

El primero de la Crema llegó tras una gran asistencia de Bieler por la izquierda para Esquivel, que definió fuerte y al medio. El segundo, fue todo del Taca, que aprovechó una mal salida del fondo de San Telmo, molestó al arquero González, se la robó de los pies y puso las cosas 2 a 0.

El descuento llegó a los 29, de pelota parada. Centro de Carranza y el fondo celeste marcó mal para que apareciera Toledo y ponga el 1-2.

Ya en el complemento, cuando se jugaban 9 minutos, y los de Pablo Frontini pasaban por su mejor momento en la tarde llegó el empate. Error en la salida de fondo y Arce, con un remate cruzado puso el empate.

El gol fue un ‘mazazo’ para Atlético, que no tuvo reacción. No encontró claridad y los caminos se le hicieron esquivos para llegar al arco rival. Sobre el final mismo Parisi se lo perdió tras una gran asistencia de Esquivel.

No fue un final feliz. Lo que había comenzado para ser el partido ‘soñado’ terminó siendo una muestra más de este irregular Atlético que marcó diferencias desde lo colectivo e individual solo en un tramo de los 94 que duró el cotejo. Da la sensación que si llega a perder –a esta altura- a su jugador franquicia, lejos estará de pelear por meterse en los puestos de reducido.



SIGUE HOY

La fecha 20 de la Primera Nacional que se puso en marcha en la tarde de ayer en nuestra ciudad tendrá continuidad este sábado con los siguientes juegos. Por la Zona A: 15.00hs Quilmes vs Estudiantes (RC), 19.00hs Alvarado vs Dep. Riestra. Por la Zona B: 15.00hs Tristán Suárez vs Dep. Morón, 15.00hs Gimnasia (J) vs Güemes (SdE), 15.00hs Brown (A) vs San Martín (SJ), 15.30hs Brown (PM) vs Villa Dálmine.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Agustín Grinovero; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Fernando Piñero y Roque Ramírez; Federico Recalde, Facundo Soloa (81m Guillermo Funes) y Alex Luna (66m Enzo Avaro); Lautaro Parisi (86m Franco Jominy), Claudio Bieler y Juan Cruz Esquivel. Suplentes: Pedro Bravo, Cristian González, Brian Calderara, Gonzalo Alassia, Jorge Molina y Marcos Giménez. DT: Walter Otta.



SAN TELMO: Alan González; Héctor González (46m Rodrigo González), Leandro Hertel y David Achucarro; Damián Toledo; Lucas Arce, Cristian Medina, César Carranza (46m Sebastián Riquelme) y Franco Quiróz; Javier Velázquez y Thomas Amilivia (92m René Lima). Suplentes: Pedro Formosa, Gastón Albornóz, Ezequiel Filipetto, Gonzalo Añasgo, Lucas Melgarejo e Iñaki Larthirigoyen. DT: Pablo Frontini.



Goles en el primer tiempo: 19m Juan Cruz Esquivel (AR), 23m Claudio Bieler (AR) y 29m Damián Toledo (ST).

Gol en el segundo tiempo: Lucas Arce (ST).

Amarillas: Lautaro Parisi, Fernando Piñero, Roque Ramírez (AR); Damián Toledo, Héctor González, Javier Velázquez (ST)



Estadio: Monumental.

Árbitro: Carlos Córdoba.

Asistentes: Mariano Viale y Mauro Ramos.

Cuarto árbitro: Francisco Acosta.