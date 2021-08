El entrenador de la Selección argentina de hockey sobre césped femenino, Carlos Retegui señaló este viernes que "no hay ningún reproche" para el equipo nacional y que junto con su cuerpo técnico esta orgulloso de Las Leonas. "No hay ningún reproche. Estamos orgullosos de este equipo recontra humilde, perfil bajo y muy compañeras", indicó, tras lo cual manifestó: "Todos tenemos ego y el ego lo dejamos en Buenos Aires para que el equipo sea mucho mas fuerte".

Tras obtener la medalla plateada de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al caer por 3 a 1 frente a la poderosa Países Bajos en la final, Retegui dijo luego: "Me pone muy contento que al menos con lo que generamos los chicos se vuelquen al deporte".

Al hablar del encuentro expresó: "Sabíamos que iba a ser una final difícil, pero hicimos un gran partido. Estoy sumamente orgulloso de este equipo. Lo único que tengo es gratitud para estas jugadoras".

El encuentro tuvo un trámite muy parejo y trabado, con pocas situaciones de gol, pero donde las europeas consiguieron la ventaja en cinco minutos fatales en el segundo cuarto: tres arrastradas de córner cortos de Margot van Geffen y Caia Van Maasakker -2- frustraron a la Albiceleste.

Justo antes de la chicharra del entretiempo, a falta de 1,2 segundos, Argentina tuvo su oportunidad desde el córner corto y no la desaprovechó para descontar: la defensora Agustina Gorzelany lanzó un remate bajo, contra la tablea, que generó esperanza de remontada para Las Leonas, que finalmente no pudo concretarse.