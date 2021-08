Unión se presenta en Salta

Comienza la segunda rueda en el Federal A y Unión de Sunchales volverá a ser visitante. El equipo dirigido por Adrián Tosetto visitará este sábado a Gimnasia y Tiro de Salta, en un encuentro que se disputará a partir de las 15.30 en el estadio Gigante del Norte con el arbitraje de Gastón Monzón, de Río Tercero.

Se trata de una presentación muy complicada para el Bicho Verde, ya que el «Albo» se encuentra en la segunda posición de la Zona B, con 29 unidades, tratando de no perseguir al puntero Racing de Córdoba. Por su parte, el «Bicho Verde» no gana desde hace 8 jornadas y marcha decimotercero con apenas 13 puntos. Además, el DT no puede contar por lesión con Tomás Attis (su goleador), Adrián Rodriguez y Gianfranco Baier.

Los 18 futbolistas de Unión que viajaron al norte argentino son: Joaquín Aylagas; Leonardo Torres; Francisco Filippi; Alexander Fernández; Bautista Laurenzale; Lucas Cristaldo; Daniel Abello; Ronaldo Welchen; Agustín Alberione; Tomás Federico; Jonatan Paiz; Ricardo Villar; Diego López; Gonzalo Schonfeld; Jonatan Medina; Santino Gaido; Cristian Sánchez y Nicolás Canavessio.

Los demás partidos: hoy también jugarán, 15:00 horas Boca Unidos (C) vs. Central Norte (S).

Domingo 14:45 horas Douglas Haig vs. Racing (C); 15:00 Juventud Unida (G) vs. Crucero del Norte; 15:30 Sarmiento (R) vs. Defensores de Belgrano (VR); 16:00 Sp. Las Parejas vs. Chaco For Ever; Sp. Belgrano (SF) vs. Defensores de Pronunciamiento. Libre: Gimnasia y Esgrima (CdU).