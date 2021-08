Arranca el Mundial U19 Femenino en Hungría

Comienza este sábado el Campeonato Mundial U19 de básquet femenino en Hungría. La cita será del 7 al 15 en Debrecen, y luego de meses y meses de arduo trabajo el cuerpo técnico comandado por Sebastián Silva pondrá en cancha un plantel lo más competitivo posible. Entre las protagonistas estará la sunchalense Milagros Maza, que ya formara parte de la preselección nacional mayor.

La jugadora surgida en Libertad, con paso por Rocamora de Concepción del Uruguay en la Liga Argentina, ya tiene decidido continuar su carrera en España tras el Mundial."Es una locura, es increíble todo lo que estamos viviendo acá. Todas estamos muy contentas, y se nota mucho en la energía positiva que tiene el grupo. Estamos todas muy arriba, con muchas ganas y ansiosas. También muy concentradas, creo que vamos a tener un buen arranque porque tenemos una motivación enorme. Siento que como equipo nos unimos muchísimo más incluso después de los últimos cortes, porque si bien nos dolieron bastante, cualquiera que hubiesen cortado nos iba a tocar de la misma forma pero sabiendo que todas trabajamos muchísimo y nos esforzamos para estar acá. Todo ese sacrificio, ese trabajo que hicimos cuando empezamos a entrenar y entendiéndonos cada vez más, hizo que nos construyéramos así de sólidas como equipo", expresó la base en la previa al sitio oficial de la CABB.



UNA CONTINUIDAD

Cabe mencionar que por segunda edición consecutiva habrá en un Mundial femenino de esta categoría presencia de talentos surgidos de la Asociación Rafaelina. Recordemos que en 2019 fueron partícipes Candela Gentinetta y Lucía Operto (en ese momento jugadoras de Ben Hur) del campeonato disputado en Bielorrusia. Y en la década pasada lo había jugado Meli Gretter.

Argentina debutará enfrentándose a Rusia en el primer encuentro del Grupo B desde las 15 horas de nuestro país. La acción para la albiceleste continuará al día siguiente, domingo, contra China Taipei (15.30 horas); mientras que, tras tener libre el lunes, cerrará la primera fase ante el local Hungría, el martes desde las 12.30 horas.

La delegación nacional llegó el jueves a tierras húngaras. No disputó partidos amistosos antes del torneo para extremar recaudos, con lo cual no tiene una gran medida de su potencial.

La lista tiene un par de datos no menores, y es que, por ejemplo, sólo dos jugadoras son de la clase 2002: Vílches (19 años) y Toledano (cumplirá 19 el 28 del corriente mes). El resto tiene entre 18 y 17, mientras que Fernández es la más joven con 16, siendo incluso una categoría menor (es U17, el 14 de agosto, en los días finales del Mundial, cumplirá los 17).



LAS PROTAGONISTAS

Giuliana Baccarelli (Obras Basket) base;Milagros Maza (Libertad de Sunchales) base; Agustina Marín (Obras Basket) escolta; Natalia Tondi (Unión Florida) escolta; Agustina Bazán (Red Star Catamarca) alera; Delfina Saravia (Unión Florida) alera; Lucila Sampietro (Asociación Española San Vicente) alera; Magalí Vílches (Centro Galicia) ala pivote; Georgina Buzzetti (Lanús) – pivote; Julia Fernández (Asociación Española San Vicente) pivote; Victoria Michel (Unión Florida) pivote; Génesis Toledano (School House Preparatory Miami) pivote.