Empieza a entrenar el juvenil ARB

Se viene el primer torneo Federativo tras la reanudación de las competencias en el territorio santafesino. Será el torneo Provincial U19 a disputarse desde este mes, en esta oportunidad con un nuevo formato debido a la situación sanitaria.

Los equipos de las ocho Asociaciones fueron emparejados de a dos, para jugar dos encuentros de los que surgirán los 4 clasificados para el Final Four en septiembre. En el caso de Rafaela enfrentará a Santa Fe, jugándose ambos encuentros en la capital provincial el día 29 (uno por la mañana y el otro a la tarde).

Quien gane ambos partidos clasificará, mientras que si ganan uno cada uno, se resuelve por diferencia de tantos el que avanza. El entrenador del representativo de la Asociación Rafaelina es Rodrigo Juárez (Unión de Sunchales), con Matías Rojas (Peñarol) como asistente. Los entrenamientos comenzarán este domingo 8 en las instalaciones del Bicho Verde.

Los jugadores que integran la preselección son: Augusto Barbieri, Nicolás Chiaraviglio, David Reynoso, Mateo Pérez, Nicolás Quiroga y Octavio Maretto (Libertad de Sunchales); Guillermo Spila, Ramiro Rojo, Ignacio Bértola, Máximo Blangini (Unión de Sunchales); Pablo Grosso (9 de Julio); Lautaro Kühn (Independiente); Francisco Cantalejo, Ián Scavino, Gastón Schneider (Atlético); y Lázaro Vacaflor (Quilmes).



ESTE SABADO REANUDAN LAS FORMATIVAS

Los chicos volverán a jugar este sábado 7 cuando se dispute la tercera fecha. Se seguirá dividiendo la programación en tres categorías por jornada, de acuerdo a los protocolos sanitarios.

El detalle de la programación a cumplimentarse es: a las 10.30 Unión de Sunchales vs Independiente (U13, U19 y U15); 9 de Julio vs. Ben Hur (U13, U19 y U15); Atlético vs. Peñarol (U19) y Libertad vs. Quilmes (U15 y U19).

La primera división se reanudará el viernes 13.