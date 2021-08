El CCIRR insistió con el pedido para la refuncionalización del microcentro

Los representantes del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región le manifestaron ayer al intendente, Luis Castellano, que "resulta prioritario concretar el anhelado proyecto de refuncionalización del microcentro rafaelino, epicentro comercial y de servicios de la ciudad". El titular de la gremial empresaria, Diego Castro, y el resto de los dirigentes indicaron que "el microcentro es un lugar de tránsito, recreación y ocio, de encuentro e intercambio, de celebración y festividad, de circulación peatonal y vehicular, de educación y sociabilidad, de encuentro familiar y vecinal, de empleo y consumo, de conservación y expansión de la ciudad". Por todo esto, destacaron que "su puesta en valor resulta fundamental para mejorar la experiencia de quienes compran allí, y fomentar el desarrollo del comercio minorista, una pieza fundamental para la vida económica y social de Rafaela".Castellano, quien asistió al encuentro junto a integrantes de su equipo de gestión, señaló que la puesta en valor del microcentro forma parte de un proyecto más amplio, que tiene que ver con la refuncionalización de lo que se denomina área central, y que cuenta con diversas obras en marcha.Al respecto, Bárbara Chivallero, secretaria de Obras y Servicios Públicos, informó que en el concepto de área central se incluyen la construcción del Centro Artístico Metropolitano de Rafaela en el predio ferroviario ubicado en el parque Los Eucaliptos; la intervención de Avenida Santa Fe entre calles Constitución y Providenti; la obra de desagüe pluvial entubado en calle Tucumán entre Av. Brasil y Bv. Santa Fe; las obras que se llevarán a cabo en el marco del plan Argentina Hace (remodelación de las veredas y pintado de columnas de alumbrado público del macrocentro y reconstrucción de los 2 primeros canteros de Bv. Santa Fe); la refuncionalización de la Plaza 25 de Mayo y su entorno (para evitar las inundaciones en sus intermediaciones); y la recuperación de los ex Almacenes Ripamonti, entre otras.Seguidamente, y tras un amplio debate, los participantes coincidieron en que las obras vinculadas específicamente al microcentro (sector comprendido sobre Bv. Santa Fe entre la Plaza 25 de Mayo y la actual Jefatura de Policía) son la próxima prioridad a resolver. El conjunto de obras incluye, entre otras cosas, el soterramiento de servicios, el recambio del sistema cloacal, la actualización de las conexiones de la red de agua potable, la reconstrucción de veredas, el recambio de luminarias y la remodelación de los canteros del sector (aquellos no contemplados en la 2da edición del plan Argentina Hace).En referencia al financiamiento de este plan des obras pendientes, se destacaron las amplias posibilidades de gestionar aportes provinciales y nacionales. En este sentido, se evaluó que, en caso de lograr aportes externos que den impulso al proyecto, la contribución por mejoras que deberán afrontar los frentistas/propietarios (en una proporción aún no definida) podría destinarse la constitución de un fondo que financie nuevas obras en el sector (en un esquema similar al fondo compuesto con la contraparte privada del área industrial a raíz de los aportes recibidos en el marco del Programa Nacional de Desarrollo de Parques Industriales).En representación del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región participaron Diego Castro, Mariano López, Gabriel Corrado, Gabriel Faber, José Frana e Iván Acosta; mientras que junto a Castellano y Chivallero asistieron Diego Martino, secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano; Diego Peiretti, secretario de Producción, Empleo e Innovación y los arquitectos Juan Auce y Cecilia Seffino.