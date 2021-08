Entregaron créditos del programa Banco Solidario

Esta semana se realizó la entrega de créditos a emprendedores locales en el marco del programa Banco Solidario que implementa la Municipalidad de Rafaela a través de las Secretarías de Producción, Empleo e Innovación y de Desarrollo Humano.

La actividad se desarrolló en la Plaza Eva Perón donde se encuentra Rafaela en Acción, con la presencia del intendente Luis Castellano y el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia. “Un total de 31 emprendedores y emprendedoras de la ciudad recibieron créditos por una suma de dos millones de pesos que destinarán a la compra de herramientas e insumos para potenciar sus emprendimientos”, contó Ruggia.

Sobre Banco Solidario destacó que se trata de un programa que “se llevó a cabo en cinco localidades de la provincia de Santa Fe y tenemos el orgullo de que hoy lo podamos hacer en Rafaela”. Estos créditos son a tasa cero y tienen un plazo de hasta 12 meses para su devolución.

En el encuentro, los beneficiarios pusieron en común sus proyectos e historias de vida admirables para tener un trabajo con el cual sustentarse y, al mismo tiempo, concretar sus sueños.



DESCUBRIR UNA VOCACIÓN

Rodrigo Torres brinda el servicio de barbería para hombres a domicilio y utilizará el dinero para incluir elementos que le permitan ampliarlo a mujeres, con trabajos como tintura y alisado: “El crédito me ayuda a poder realizar lo que quiero y me gusta”.

Por otro lado, Anahí Sanmartino tiene un emprendimiento de turbantes y pañuelos para mujeres. Este proyecto surgió a raíz de una difícil prueba que le dio la vida, una enfermedad que padeció el año anterior y donde buscó utilizar estos accesorios para sentirse mejor.

Con el paso del tiempo, su experiencia se convirtió en una vocación: “No conseguía estos diseños en Rafaela, entonces los compraba de forma online. Después de haber avanzado en mi tratamiento, quiero ayudar a las personas que pasan por la misma situación para que también puedan usarlos”. “Hacía tiempo quería emprender y no sabía cómo. En mi enfermedad encontré una respuesta”, dijo Anahí y agregó que con el crédito comprará sus máquinas de coser.