Un nuevo decreto pero sin novedades

El Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región planteó ayer ante el intendente, Luis Castellano, que se analice la posibilidad de ampliar el horario de cierre para las actividades del comercio -hasta las 20- y la gastronomía -todos los días hasta la medianoche-. Sin embargo, el margen de acción del Municipio depende de las decisiones que adopte el Gobierno provincial.

En este caso, el ministro de Trabajo de la Provincia, Juan Manuel Pusineri, afirmó ayer que este viernes se dictará un nuevo decreto pero bajó las expectativas de que se incorporen cambios sustanciales en las medidas de convivencia con la pandemia. "Toda mejora irá a Educación, por ejemplo con el nivel terciario que arrancará la modalidad presencial, el resto no tendrá grandes cambios, sí la habilitación para la atención de profesiones liberales en forma presencial y en gastronomía en principio sigue todo igual", expresó el funcionario al diario La Capital.

De todos modos, Pusineri admitió que no está todo resuelto. "Esta semana que viene no habrá grandes cambios, no está todo resuelto pero si permanecen las mejoras en los valores todo lo que se agregue en primer lugar será para el ciclo educativo, con mayor presencialidad y extensión horaria en todos los niveles y con el énfasis en un salto cualitativo", sostuvo.

Así, comercio mayorista y minorista, supermercados, kioscos, hípica, deportes, cultura, seguirá con la flexibilización obtenida hace dos semanas atrás. La circulación vehicular sería hasta las 22 de lunes a jueves y hasta la medianoche los fines de semana, con la extensión del plazo de cierre para la gastronomía como hasta ahora.

Asimismo, Pusineri tiene en estudio una eventual permiso para que sindicatos puedan atender a sus afiliados en forma directa y que los agentes del Estado que ya fueron vacunados regresen en forma gradual a sus puestos de trabajo. Eso implicaría que la convocatoria de los jefes comenzaría a producirse a partir de la semana que viene, para dejar de lado la categoría opcional que gozaban hasta el momento.