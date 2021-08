Exigen el carnet de vacunación

María Teresa, una localidad de 4.500 habitantes ubicada en el departamento General López de la provincia de Santa Fe, comenzó a exigir la presentación del carnet de vacunación para realizar determinadas actividades. Con esta medida busca fomentar (o forzar) la inmunización contra el Covid a los habitantes que aún no se aplicaron la vacuna.

La medida que comenzó a regir desde esta semana implica que para quienes quieran realizar deportes o ir al gimnasio deben presentar el documento que certifica que recibieron al menos la primera dosis o que están a la espera del turno.

El presidente de la Comuna de María Teresa, Gonzalo Goyechea, sostuvo en declaraciones a LT10 que “ya que va a haber espacios en común de participación, quien no se quiere vacunar que no ponga en riesgo la salud de las otras personas”.

Si bien, aclaró que también es válido presentar un PCR negativo de no menos de 48 horas, es algo “poco práctico y poco económico”, resaltó. Desde su implementación la norma tuvo una buena respuesta por parte de los habitantes de la localidad. “Entre el lunes, martes y miércoles se vacunaron 72 personas para participar de las actividades”, indicó.