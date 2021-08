Infancias: consejos para comprar regalos

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) acerca a consumidores y consumidoras una serie de consejos a tener en cuenta antes de realizar compras de obsequios con motivo de la llegada del Día de las Infancias. Es válido señalar que el mencionado Día de las Infancias fue establecido para promover el bienestar de niños y niñas con actividades culturales y recreativas, siendo responsabilidad de los adultos velar por la protección de sus derechos. Si bien se estableció al tercer domingo del mes de agosto para su celebración, cada familia lo viene adaptando de distintas formas, de manera tal que se lo toma como un festejo que se extiende durante todo el mes.

Desde la Oficina, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Participación, se recomienda que, a la hora de elegir comprar regalos, debemos asegurarnos de que contengan los sellos de seguridad, las siglas CE (para artículos eléctricos) y CS (para artículos en general). Los mismos indican que tanto el fabricante como el importador han verificado el cumplimiento de la ley vigente sobre la calidad de los materiales. En el caso de los juguetes importados debe contener, también, la estampilla de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con los datos del fabricante y del importador.

Además, verifiquemos que sea apto según la edad del niño o niña que lo va a recibir y que las modalidades e instrucciones de uso estén en idioma nacional y sean adecuadas.

El mejor regalo es el que crea curiosidades, lleva al conocimiento del ambiente, a la investigación, observación y todo aquello que ayude a crecer desarrollando habilidades psicomotrices y psicosociales, la imaginación, creatividad y capacidades.

Recordemos que los juguetes no tienen género y el acceso al consumo no puede ser discriminatorio. Al momento de comprar:

- El precio del obsequio en góndola o vidriera y caja debe ser el mismo. En caso de haber diferencia, podremos exigir abonar el más favorable. Incluso, tampoco puede haber diferencia de precio entre el pago contado efectivo, tarjeta de débito, crédito en un solo pago o Billetera Santa Fe.

- Revisemos el producto antes de retirarlo: verifiquemos en qué condiciones está; que tenga todos sus accesorios.

- Consultemos en el comercio si hay posibilidades de cambio y cuáles son las condiciones.

- Todos los productos nuevos tienen una garantía legal mínima de 6 meses. La reparación en garantía no posee costos para el consumidor.

- En compras online o a distancia, si nos arrepentimos, podemos hacer uso del Botón de Arrepentimiento para cancelar la operación sin motivo ni costo dentro de los 10 días de adquirido el producto o recibida la compra. Además, los gastos de devolución corren por cuenta del vendedor.

- Comparemos precios, promociones y beneficios. Recordemos que con Billetera Santa Fe podemos obtener el 30 por ciento de reintegro en el rubro "Juguetería y librería", entre el 9 y el 15 de agosto, con tope mensual de 5 mil pesos.