El Cine Belgrano suma a su cartelera una de suspenso

Esta semana llega a la sala del Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano, la última película de M. Night Shyamalan ("Sexto sentido" y "Fragmentado"). Este nuevo thriller denominado “Viejos”, es una adaptación para la pantalla grande de la novela gráfica "Sandcastle" del francés Pierre Oscar Levy y Frederik Peeters. El filme está protagonizado por Gael García Bernal y Vicky Krieps.

Además, en su segmento destinado a toda la familia continúa la película de animación “Jefe en pañales 2”. Y en Espacio INCAA se proyectará "Implosión", un filme argentino sobre la masacre de Carmen de Patagones y el cortometraje “Tenía tanto miedo” de la realizadora Martina López Robol.

Se recuerda que los espectadores deberán cumplir con los protocolos estipulados por la sala durante las funciones: uso obligatorio del barbijo en todo momento (solo se puede bajar para ingerir alguna comida o bebida), distanciamiento entre butacas (excepto para las burbujas de recreación de hasta seis personas), e higiene de manos.

Viejos:

M. Night Shyamalan nos presenta un escalofriante y misterioso thriller sobre una familia que, estando de vacaciones en un paraíso tropical, descubre que la playa apartada donde deciden relajarse por unas horas, de alguna manera los está haciendo envejecer rápidamente, reduciendo toda su vida a un solo día.

La película se encuentra protagonizada por un impresionante reparto internacional, encabezado por el ganador de un Globo de Oro Gael García Bernal ("Mozart in the Jungle" de Amazon), Vicky Krieps ("El hilo fantasma"), Rufus Sewell ("El hombre en el castillo", serie de Amazon), Ken Leung ("Star Wars: Episodio VII: El despertar de la fuerza"), Nikki Amuka-Bird ("El destino de Júpiter"), Abbey Lee ("Lovecraft Country" de HBO), Aaron Pierre ("Krypton" de Syfy), Alex Wolff ("El legado del diablo"), Embeth Davidtz ("La chica del dragón tatuado"), Eliza Scanlen ("Mujercitas"), Emun Elliott ("Star Wars: Episodio VII: El despertar de la fuerza"), Kathleen Chalfant ("The Affair de Showtime") y Thomasin McKenzie ("Jojo Rabbit").

La película se podrá ver de viernes a martes a las 20:45 h, subtitulada. Tiene una duración de 108 minutos y es apta para mayores de 13 años. La entrada general tiene un valor de $300.

Jefe en pañales 2:

Los hermanos Templeton, Tim y Ted, se han convertido en adultos que se han alejado el uno del otro. Tim es ahora un padre de familia. Ted es un líder y CEO. Pero una nueva jefa en pañales, con un liderazgo nato está a punto de unirlos nuevamente e inspirar un nuevo negocio familiar.

Esta película de animación dirigida por Tom McGrath, está destinada a toda la familia. Su duración es de 107 minutos y podrá verse de viernes a martes a las 17 h, con una entrada general de $300.

Implosión:

Tras alzarse con el Gran Premio a Mejor Película de la Competencia Argentina del 22 BAFICI llega a las salas de Espacios INCAA “Implosión”, película de Javier Van de Couter escrita junto a Anahí Berneri.

En 2004, Rodrigo Torres y Pablo Saldias tenían quince años. Eran alumnos y compañeros en una escuela de Carmen de Patagones (una ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires). Un día como cualquier otro un compañero de clase les disparó con el arma que le robó a su padre militar.

Hoy, Rodrigo y Pablo tienen más de treinta años. En Implosión se interpretan a ellos mismos en una ficción construida a partir de una hipótesis: viajar más 1000 kilómetros para intentar reencontrarse con aquel compañero de clase al que los une un pasado doloroso. “Implosión” narra un viaje incierto que devela cómo los dos protagonistas lidian con ese pasado a través de la ficción.

Este drama es apto para mayores de 16 años. Tiene una duración de 84 minutos. Se podrá ver desde el viernes al martes a las 19 h. La entrada general tiene un valor de $100 y descuento a jubilados y estudiantes: $50.