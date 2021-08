Espectáculo - homenaje en el Lasserre

Desde el Centro Ciudad de Rafaela pusieron de relieve que nuestra ciudad es pródiga en talentos artísticos y es nuestra obligación como institución difundirla. Ese fue el origen de la idea para la gente del Centro Ciudad de Rafaela y encarar este espectáculo en el que actores leerán e interpretarán textos poéticos y narrativos de reconocidos escritores locales. Los textos seleccionados pertenecen a Delia Sosa, Analía Girardotti, Lermo Balbi, Mario Vecchioli, Cristina Faraudello de Aimino, Margarita Beceyro Oliva, Liana Friedrich, Fortunato Nari, Julia Kalbermatten de Czakó, Raúl Abeille, Ángel Balzarino, Liliana Ravasio, Elda Massoni y Mabel Zimermann.

Con las interpretaciones de Virginia Tessio, María Rosa Luciano, Beatriz Bouhier, Liliana Olivero, José Luis Frana, Arturo Gentilini, Florencia Colsani y Francisco Moreno las palabras transitan en la escena con un orden aleatorio pero que responde casi sin intención a patrones temporales que reflejan la evolución poética de nuestra ciudad en voz de sus escritores. Las colonias, el pueblo y la ciudad se ven reflejados en momentos; también se asoman las celebraciones de sus habitantes, el amor, la infancia, la adolescencia, el otoño de la vida, el progreso, la llanura y la soledad, abordados con la magia que estos autores supieron plasmar en sus obras. Acompañan algunos segmentos la música de Remo Pignoni y Rubén Carlini, dos talentosos que también construyeron firmemente nuestra identidad cultural a través de sus composiciones musicales.

Con "Cosas nuestras" la gente del CCR concreta no solo un proyecto escénico sino que además afronta el desafío de seguir trabajando para mantener al teatro en estas épocas tan difíciles de pandemia y sostener la puesta en valor de los artistas locales.

Por eso decimos que el grupo de teatro del Centro Ciudad de Rafaela no baja los brazos y sigue produciendo para ofrecer a la comunidad local otro espectáculo que pone en valor a nuestra literatura en un marco de puesta en escena simple, delicada, con una cuidada estética de luces y sonido que están a cargo de Mariano Gentilini, Gastón Walker y Stela Sagrodnik. La selección de los textos estuvo a cargo de Virginia Tessio, la idea y la dirección de la puesta en escena es de Arturo Gentilini.

Con este espectáculo la familia del Lasserre quiere recordar y manifestar su eterno afecto y agradecimiento a Atilio Krilich, Tito Romera y Juan Carlos Deambroggio quienes dejaron su impronta desde la escena, la amistad y la dirigencia de nuestro teatro haciéndose acreedores del cariño de todos quienes tuvimos la suerte de compartir nuestra tarea cultural e institucional.

El estreno tendrá lugar el sábado 7 de agosto a las 21:00 y se repetirá el viernes 13 de agosto. Las reservas se pueden hacer por teléfono al 503124 de 13:00 a 17:00 o por WhatsApp al 3492 644473 en cualquier horario. También la boletería estará abierta dos horas antes de las funciones en el teatro. El espectáculo cuenta con el apoyo de la Comisión Municipal para la promoción de la cultura.

