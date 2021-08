"No vemos colaboración por parte de la escuela"

Con una entereza admirable, "Vanesa", la mamá de la niña abusada puertas adentro del Colegio San José, lo cual vistas las pruebas existentes y las declaraciones en Cámara Gesell, ya sería un hecho y no una presunción; dialogó con Radio Rafaela sobre las aristas del caso, y un extracto de esa conversación publicamos a continuación.

El pasado 28 de julio empezaba para la familia de "Vanesa" un calvario que probablemente jamás imaginaron que iban a transitar y sobre este padecimiento la joven madre dijo que, "la causa avanzó mucho con la Cámara Gesell” que se realizó el miércoles a la mañana. Aseguró que su hija pudo expresarse de forma tal de confirmar los hechos denunciados. “Está confirmado que fue dentro del colegio en horario escolar, en el baño del colegio, y que fue un adulto hombre que habría abusado de mi hija”, contó Vanesa.

Ahora las inquietudes recaen especialmente sobre quién sería el responsable de este aberrante acto, que no estaría identificado por el momento, aunque la víctima habría indicado algunas características que podrían orientar esa identificación: “No sería difícil identificarlo si la institución y el obispado colaborarían”, sostuvo Vanesa.



SIN COLABORACIÓN

En su detallado relato, la mamá dijo que, "el día miércoles de la semana pasada descubrimos el abuso, el jueves hubo clases normalmente”. Así manifestó su indignación, entendiendo que “desde el día uno que la escuela no toma medidas”.

En ese contexto, y tras concretar la denuncia, los padres de la víctima se reunieron con la institución para ponerlos al tanto de lo ocurrido. “No vamos contra ellos, dijimos que íbamos a ser un equipo para encontrar al responsable”, dijo, explicando que esa era la intención inicial.

“El jueves [29 de julio] a las 13.30 se hizo una reunión con todos los padres para saber qué medidas se iban a tomar y lamentablemente el abogado de la institución (como todo el personal de la escuela) nos mintió a los 40 padres y a la prensa. Nos dijeron que nosotros como padres podíamos ver las cámaras, y eso no fue así. Es una falta de respeto de la escuela a los padres, a la prensa, a toda Rafaela”, sostuvo la madre de la víctima con mucha indignación.

Aclaró, entonces, que cuando la justicia secuestró todos los equipos, descubrieron que desde el mes de junio no funcionaba por una baja de tensión que les quemó las cámaras. También una semana antes del hecho denunciado se habría quemado el lector biométrico del ingreso de la escuela.



DESESPERADO

PEDIDO

“Queremos justicia por mi hija y por todos los chicos -dijo Vanesa-. El colegio nos cerró las puertas, tuvimos que pedir nosotros una entrevista con el obispado. El obispo no colaboró, la escuela no colabora, es hermética. No vemos colaboración por parte de la escuela ni del obispado”, afirmó la angustiada madre.

Apuntando directamente a la institución, Vanesa relató: “el miércoles [28 de julio] mi mamá la retiró y me dijo que tenía mucho dolor en su parte íntima. Eso mi hija se lo comentó a los profesores. Ellos sabían que estaba temblando, que estaba asustada y con miedo, y jamás me llamaron. Desde el establecimiento no me dijeron cómo estaba mi hija, esperaron a que ella termine su jornada del día”.

Fue entonces que decidieron llevarla a un ginecólogo. “Él ve el abuso y nos deriva a clínica Nacer con una serie de protocolos para denunciar lo sucedido [...] Estaba totalmente a la vista el abuso”, relató la madre de la menor.

“Sabemos que hay ciertos protocolos, pero obviamente sabemos que hubiese tenido que revisarla un médico forense. El abuso está, existió, dentro del colegio en horario escolar y por parte de un adulto hombre. La jueza dictaminó que hubo abuso dentro del colegio”, aseguró Vanesa.



INTERVENCIÓN

DE LA JUSTICIA

Sobre el sorpresivo cambio de fiscal el pasado fin de semana, Vanesa aseguró que les llamó mucho la atención.

Poco después les aclararon que trabajarán en conjunto Capitanio y Burella. “Con el correr de los días hablamos con las fiscales y confiamos en ellas, en la justicia. Ya hablamos con las dos fiscales y tuvimos que recurrir a un abogado querellante por el manoseo de la causa. Y porque queremos estar dentro de la causa. Ellos nos aceptaron como querellantes el lunes por la tarde, y todavía no tendríamos el expediente”, declaró.

“Queremos dejar en claro -continuó- que no estamos en contra de que los padres manden a sus hijos al colegio, los chicos necesitan su rutina, la institución debía volver a abrir, pero tiene un abusador adentro. Y desde la escuela no colaboraron [...] Nosotros estamos esperando una explicación”, dijo Vanesa.

“Si quisieran tener una actitud proactiva frente a todos, no hacía falta la mentira. Algo ocultan. En ningún momento quisieron colaborar, y el obispo tampoco porque me dijo que esperaba a la justicia y que dentro de su institución no iba a sacar a nadie”, afirmó.



“EL ÚLTIMO CASO”

“Ella no es más la misma nena, está todo el día con nosotros, y confío que va a salir adelante. Estamos íntegros, tenemos mucha fuerza para seguir. Ella está contenida por nosotros y un grupo de psicólogos. Es fuerte, va a estar bien, estuvo una hora y 35 minutos contando lo sucedido frente a gente que no conoce en cámara Gesell”.

“Tenemos que terminar con esto, el caso de mi hija tiene que ser el último". “Ella misma (por su hija) nos dijo que no iba a volver al colegio hasta que no encuentren a la persona que le hizo esto porque sino se lo iba a volver a hacer. Nosotros confiábamos plenamente en la institución, pero la seguridad que le brinda el Colegio San José a los chicos es nula”, sostuvo.